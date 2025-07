Megatrends Rendite? Echte Chancen bieten die Schwellenländer

Secular Outlook 2025 von Pictet AM 5-Jahres-Renditeprognosen für Aktien, Anleihen, Währungen und Alternativen

Trotz geopolitischer Spannungen gleichen sich Wachstum und Renditen in den Industrieländern an – wer mehr will, nimmt die Schwellenländer in den Blick.