Insgesamt legt das Bruttoinlandsprodukt in den Schwellenländern stärker zu als in den entwickelten Industrienationen. Ein Beispiel ist China, wo die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 5 Prozent wuchs und damit stärker als von Volkswirten erwartet. Diese hatten ein Plus von 4,8 Prozent prognostiziert. Im Gesamtjahr dürfte die chinesische Volkswirtschaft um 4,7 Prozent expandieren und damit etwa doppelt so stark wie die der USA.

Für dieses Jahr wird im Euroraum sogar nur ein Miniwachstum von 0,7 Prozent erwartet. Erst vor Kurzem haben die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für Deutschland von ursprünglich 0,9 Prozent auf nun 0,5 Prozent annähernd halbiert – und dies, obwohl der Staat in diesem Jahr Dutzende Milliarden Euro in die Infrastruktur und Verteidigung investiert.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg rechnen Volkswirte in diesem Jahr in den Schwellenländern im Durchschnitt mit einem Wachstum von 3,7 Prozent. Möglicherweise fällt es sogar noch etwas höher aus. Eine Vier vor dem Komma scheint durchaus möglich. Für die deutlich höhere wirtschaftliche Dynamik der Emerging Markets gibt es mehrere Gründe. Die meisten Staaten verfügen über eine deutlich bessere Haushaltsdisziplin als in früheren Jahren. Dasselbe gilt für die Leistungsbilanzen.

Unabhängigkeit genießt hohe Priorität

Insbesondere China erweist sich dabei als Wachstumsmotor. Das Land investiert stark in seine Lieferketten, um diese widerstandsfähiger zu gestalten. Dazu soll auch die Resilienz der Infrastruktur gestärkt werden. Welchen großen Wert Peking auf eine unabhängige Versorgung seiner Wirtschaft legt, zeigt sich im Energiebereich.

Angeblich verfügte China vor Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran beziehungsweise vor der Sperrung der Straße von Hormus über Ölreserven in Höhe von 1,2 Milliarden Barrel. Damit handelt es sich um die weltweit mit Abstand größten Vorräte. Zudem passierten immer wieder Tanker aus dem Nahen Osten die Meerenge zwischen dem Iran und Oman in Richtung Asien. Gleichzeitig bezog China auch Öl aus Russland. Schließlich hat das Reich der Mitte die Kohleverstromung wieder hochgefahren. Dieser Mix erklärt, warum die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Engpässe bei Öl und Gas vergleichsweise gut verkraftet hat.

China unternimmt große Anstrengungen, um auch bei Halbleitern unabhängiger zu werden. Kein Wunder, denn US-Präsident Donald Trump schränkt immer wieder den Export von Hochleistungschips in die Volksrepublik ein, um den technologischen Vorsprung der Vereinigten Staaten zu sichern. Peking ist das ein Dorn im Auge.

Asien bietet USA Paroli

Die Volksrepublik ist aber dabei, im Technologiebereich ein Gegenpol zum Ökosystem der amerikanischen Mag 6, also der Mag 7 ohne Tesla, aufzubauen. Noch verfügen die USA in diesem Bereich über einen technologischen Vorsprung. Die großen amerikanischen Technologieunternehmen haben nahezu unbegrenzten Zugang zu Kapital. OpenAI und Anthropic stehen vor milliardenschweren Börsengängen. Und die Google-Mutter Alphabet will mittels einer Kapitalerhöhung 80 Milliarden Dollar für den Ausbau ihrer KI-Rechenzentren einsammeln.

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Bislang ist Nvidia bei der Entwicklung immer leistungsfähigerer Grafikprozessoren schneller als Unternehmen aus Fernost. Doch China holt auf. Nicht zuletzt dank staatlicher Subventionen gibt es dort inzwischen eine größere Bandbreite an technologischen Innovationen als in den Vereinigten Staaten.

China ist jedoch bei weitem nicht das einzige asiatische Schwellenland, das einen starken Fokus auf Technologie legt. Auch Länder wie Südkorea, Malaysia und insbesondere Taiwan sind in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter stark positioniert. Ohne die Chips der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) würde die Weltwirtschaft stillstehen.

Der MSCI Emerging Markets zeigt, wie stark der Technologiebereich positioniert ist. Tech-Werte kommen darin auf einen Anteil von mehr als 25 Prozent. Aus Anlegersicht ist jedoch vor allem ein Punkt entscheidend: Die Schwellenländer haben inzwischen einen Anteil von mehr als 40 Prozent am weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Im MSCI World ACWI sind sie aber nur mit 12 Prozent gewichtet. Diese Diskrepanz sollte nicht von Dauer sein und dürfte sich über kurz oder lang durch höhere Kurse zumindest abmildern.