Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Transkript der dritten Episode der zweiten Staffel des M&G-Podcasts „Investment Business“.

Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt.

Die Key-Takeaways:

Die Herausforderungen bei der Kategorisierung von Schwellenländern, einschließlich ihrer wirtschaftlichen, politischen und sozialen Indikatoren.

Die rasante Entwicklung des Anlageuniversums von Emerging Market Bonds und die Rolle verschiedener Länder und Währungen in diesem Sektor.

Wie Schwankungen bei globalen Rohstoff- und Ölpreisen Schwellenländer beeinflussen können.

Welche Auswirkungen Zinserhöhungen der Fed auf Emerging Market Bonds haben.





Sprecher: Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager und Fixed Income-Experte bei M&G Investments

Host: Christoph Seeger, Wirtschaftsjournalist, Content Director bei mjnt., gehört zur Edelstoff Media Gruppe (DAS INVESTMENT / private banking magazin)

Christoph Seeger: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des M&G Podcasts Investment Business. Mein Name ist Christoph Seeger und als Experte zu Gast im Studio ist wieder Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager und Fixed-Income-Experte bei M&G Investments. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Ich grüße dich.

Dr. Wolfgang Bauer: Sei mir gegrüßt, lieber Christoph. Auf geht's in die dritte Runde.

Christoph Seeger: So ist es, Wolfgang. Nachdem wir uns in Episode eins mit der Rolle und Funktionsweise der Zentralbanken, insbesondere der EZB, beschäftigt haben und in Episode zwei einen Blick auf das spannende Feld der Euro Corporate Bonds mit Investment Grade geworfen haben, wird es heute etwas exotischer. Wir sprechen über Emerging Market Bonds, also Anleihen aus Schwellenländern. Und da können wir gleich einsteigen. Was verstehen wir denn eigentlich unter Schwellenländern?

Dr. Wolfgang Bauer: Das klingt erst mal nach einer relativ harmlosen Frage, die du mir hier, lieber Christoph, zum Einstieg stellst, aber in der Praxis ist es gar nicht mal so einfach und trennscharf zu beantworten. Ich versuche mich mal an einer allgemeinen Definition. Auf Deutsch werden die Emerging Markets in der Regel als Schwellenländer bezeichnet. Und wie der Begriff Schwellenland bereits suggeriert, geht es hierbei um Länder, die an einer gewissen Schwelle hinsichtlich ihrer Entwicklung stehen und sich in Bezug auf verschiedene wirtschaftliche, aber auch politische und soziale Indikatoren einer Industrienation westlicher Prägung annähern, aber noch nicht ganz dort angekommen sind. Im Vergleich zu etablierten Industrienationen, die auf Englisch auch Developed Markets heißen, weisen Schwellenländer in der Regel ein höheres Wirtschaftswachstum auf, aber oftmals eben auch einhergehend mit höheren Risiken für Investoren. Allerdings ist für mich der Begriff Schwellenland ein durchaus zweischneidiges Schwert. Einerseits gibt es durchaus die positiven Konnotationen. Es geht um Entwicklung, um Fortschritt, um Wirtschaftswachstum, Wohlstandvermehrung. An sich ja alles sehr gute Dinge. Diese Länder sind also im Aufstieg begriffen, was ja auch der englische Begriff Emerging Markets impliziert.

Aber andererseits schwingt dabei natürlich auch immer irgendwie so eine Art gönnerhaften Weltbild mit, in dem der Westen, also primär Europa und Nordamerika plus Japan, Australien und Neuseeland als ein über allem schwebendes Ideal angesehen werden, das von allen anderen Nationen gefälligst anzustreben sei. Also der Begriff Schwellenland ist daher für mich durchaus auch politisch etwas aufgeladen. Und ehrlich gesagt wundert es mich fast, dass es in unseren Zeiten erhöhter Sensibilität und politischer Erregbarkeit noch keine lautstarken Rufe gibt, den Begriff zu canceln. Meine Damen und Herren, hier haben Sie es zuerst gehört. #CancelingEmergingMarkets

Christoph Seeger: Sehr schön. Abgesehen von der politischen Dimension, Wolfgang, welche weiteren Probleme gibt es aus deiner Sicht mit dem Konzept der Schwellenländer?

Dr. Wolfgang Bauer: Also die große Schwäche der Kategorie Schwellenländer ist für mich die Unschärfe des Begriffs. Ich habe es ja bereits eingangs angesprochen, dass verschiedene wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklungsindikatoren hier zur Klassifizierung von Volkswirtschaften herangezogen werden. Und je nachdem, welchen Parameter man nun zu Rate zieht, ergibt sich dann mitunter ein völlig anderes Bild. Blickt man zum Beispiel auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann dürften ja eigentlich Länder wie Katar oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate keine Schwellenländer mehr sein, da sie ja in Bezug auf diese Messgröße teilweise sogar deutlich vor manch einer westlichen Industrienation liegen.

Politische und soziale, aber auch andere wirtschaftliche Parameter führen allerdings dazu, dass diese Länder in der Gesamtschau doch zumeist den Schwellenländern zugerechnet werden. Welche Indikatoren jedoch berücksichtigt werden und wie diese in einer Analyse dann relativ zueinander gewichtet werden, das ist jedoch höchst subjektiv. Daher ist es auch prinzipiell unmöglich, eine wirklich verbindliche Liste aller Schwellenländer zu erstellen.

Ein weiterer Punkt ist, das Konzept der Schwellenländer geht implizit davon aus, dass diese sich immer weiter in Richtung westlicher Industrienationen entwickeln. Eine rückwärtige Bewegung, also eine wachsende Kluft zum Westen, ist so ja gar nicht vorgesehen. Es geht um Emerging, nicht um die Demerging Markets, also es geht um Konvergenz, nicht um Divergenz. Und dass die Entwicklung von Ländern aber nur sehr selten eine lineare Entwicklung darstellt, ist, denke ich, auch keine wirklich bahnbrechende Erkenntnis.

Wenn wir uns hier beispielsweise die berühmten BRICS-Staaten ansehen, die oftmals ja auch als Kern der Schwellenländer angesehen werden, dann wird dies auch sehr schnell deutlich. Die Abkürzung BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und diesen Staaten gehörte ja vor nicht allzu langer Zeit angeblich sogar die Zukunft. Und das mag ja auch durchaus alles mal irgendwann so sein, wer weiß das schon. Aber bei mindestens zwei der BRICS-Staaten, nämlich Südafrika und ganz besonders natürlich Russland, stehen die Zeichen zumindest momentan ja nicht wirklich auf Konvergenz und Annäherung an die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Standards des Westens, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.

Christoph Seeger: Absolut. Die Wirklichkeit wird dem Konzept nicht gerecht, könnte man sagen. Aber wenn es so schwierig ist, überhaupt zu definieren, was Schwellenländer sind, ist das Segment dann nicht zwangsläufig auch verwirrend für die Marktteilnehmer?

Dr. Wolfgang Bauer: Also in den Grauzonen besteht definitiv Diskussionsbedarf. Sagen wir es mal so. Ein sehr gutes Beispiel ist hier Südkorea. Dir als eingefleischten K-Pop-Super-Fan, lieber Christoph, dürfte es natürlich nicht entgangen sein, dass das Land eine rasante wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat und mittlerweile auch die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Erde ist. Damit stellt sich natürlich die wirklich berechtigte Frage, ob man Südkorea noch guten Gewissens zu den Emerging Markets dazu rechnen soll oder ob es nicht schon längst ein Developed Market ist.

Verschiedene Organisationen in der Finanzbranche kommen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. FTSE Russell zum Beispiel, die zur Londoner Börse, zum London Stock Exchange gehören und eine Reihe bedeutender Indizes, wie beispielsweise den FTSE 100 produzieren, haben Südkorea 2009 vom Emerging Market zum Developed Market heraufgestuft. Dagegen hat sich MSCI, ein weiterer bedeutender Index-Produzent, gegen diesen Schritt entschieden und erst im Mai dieses Jahres bekräftigt, Südkorea auch weiterhin als Emerging Market, also als Schwellenland, zu kategorisieren.

Also je nachdem, welchen Schwellenlandindex man sich hier ansieht, ist Südkorea mal vertreten und ein anderes Mal eben nicht. Investoren müssen also hier wirklich sehr genau hinsehen, wie der Begriff Schwellenland in Indizes und damit auch in Fonds definiert ist, um etwaige unerwünschte Überraschungen zu vermeiden.

Christoph Seeger: Absolut. In der Tat, kein einfacher Markt, Wolfgang. Und woran genau orientiert ihr euch bei M&G Investments?

Dr. Wolfgang Bauer: Also bei M&G orientieren wir uns hauptsächlich an der Emerging Market Bond Index Familie, die von der US-Bank JP Morgan produziert wird. Und da sind wir auch nicht alleine, sondern in sehr guter Gesellschaft, denn die JP Morgan Emerging Market Indizes sind absolute Standard-Referenzpunkte in der Fondsmanagement-Branche. Und Südkorea ist hier übrigens bei den Staatsanleihen-Indizes nicht enthalten, bei den Unternehmensanleihen- Indizes dagegen schon. Warum nicht? Ich kann mich nur wiederholen, man muss als Investor ganz genau hinsehen und auf die Details achten.

Christoph Seeger: Ich verstehe. Aber genau hinsehen und auf die Details achten ist ja, wie wir auch aus den vergangenen beiden Folgen wissen, eine der Spezialitäten von euch bei M&G Investments. Lass uns jetzt tiefer in den Markt einsteigen. Wie hat sich das Anlageuniversum bei Emerging Market Bonds denn aus deiner Sicht entwickelt?

Dr. Wolfgang Bauer: Das Anlageuniversum der Emerging Market Bonds ist in den vergangenen Jahrzehnten rapide gewachsen, was ja zunächst einmal keine große Überraschung ist. Es sind ja auch die Volkswirtschaften der Schwellenländer und die dortigen Unternehmen enorm gewachsen. Aber ich denke, die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Ich beziehe mich hier, wie bereits erwähnt, auf die JP Morgan-Indizes. Vor der Finanzkrise 2007/2008 war das Emerging Market-Debt-Universum circa 10 Billionen US-Dollar groß. Also der Marktwert aller Schwellenland-Schuldtitel belief sich auf etwa 10 Billionen US-Dollar.

Ich weiß, das erwähne ich in jeder einzelnen Podcastfolge, aber es ist mir wirklich wichtig: Eine Billion hat zwölf null. Seit der Finanzkrise hat sich dieser Wert allerdings fast verdreifacht. Die aktuelle, von JP Morgan veröffentlichte Zahl zur Marktgröße ist 27 Billionen US-Dollar. Um das ein bisschen in Kontext zu setzen, das gesamte globale Fixed-Income-Universum beläuft sich auf circa 88 Billionen US-Dollar.

Das heißt also, der Anteil der Schwellenländer beträgt stolze 30 Prozent. Emerging Market Bonds sind also ein bedeutendes Marktsegment, das dementsprechend auch viele Investmentmöglichkeiten bietet. Das Anlageuniversum ist einfach viel zu groß und viel zu wichtig, um es zu ignorieren. Und deshalb besprechen wir ja auch explizit in dieser Podcastepisode die Emerging Market Bonds.

Christoph Seeger: Das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Wie kann man dieses gigantische Anlageuniversum denn aufteilen, um es ein wenig greifbarer zu machen?

Dr. Wolfgang Bauer: Ich denke, es gibt im Wesentlichen drei Dimensionen, anhand derer man die Schwellenlandanleihen aufteilen und einsortieren kann, nämlich nach Währung, nach Herkunftsregion des Emittenten und nach Emittententyp. Blicken wir vielleicht zunächst einmal auf die Währungen, in denen die Schwellenlandanleihen nominiert sind.

Emittenten von Schwellenlandanleihen können ihre Anleihen also entweder in lokaler Währung, im Englischen Local Currency ausgeben, also beispielsweise im mexikanischen Peso, der indischen Rupie oder auch dem südafrikanischen Rand oder aber die Anleihen werden in sogenannte Hartwährung oder Hard Currency ausgegeben. Damit sind in erster Linie der US-Dollar und der Euro gemeint. Local Currency und Hard Currency Emerging Market Bonds sind im Prinzip zwei verschiedene Märkte. Hard Currency-Anleihen tragen, wie andere festverzinsliche Wertpapiere auch Zinsrisiko und Kreditrisiko. Wenn man dagegen in die Local Currency-Anleihen investiert, trägt man als Investor aber zusätzlich noch das Währungsrisiko. Und da die Währungen von Schwellenländern oftmals enorme Volatilität aufweisen, kann diese Risikokomponente auch sehr dominant sein. Aber wie immer, wenn wir die Bewertung am Markt attraktiv finden, also wenn die lokale Schwellenlandwährung gegenüber dem Euro beispielsweise unserer Meinung nach unterbewertet ist und wir Aufwertungspotenzial sehen, dann werden wir auch in der Regel die Local Currency-Variante wählen. Ansonsten dann eben vorzugsweise die Hartwährung.

Zur relativen Größe von Local Currency und Hard Currency möchte ich noch anmerken, dass die überwiegende Mehrheit der Schwellenlandanleihen in lokaler Währung, denominiert ist. Local Currency Bonds machen etwa 85 Prozent des gesamten Schwellenland-Anlageuniversums aus, Hard Currency dagegen nur die verbleibenden 15 Prozent. Und das, denke ich, ergibt auch wirklich Sinn, da ja die Staaten, ihre Steuereinnahmen und viele Unternehmen das Gros ihre Umsätze in der Regel in lokaler Währung erzielen und daher auch das Gros ihrer Verbindlichkeiten in derselben Währung haben wollen, um selbst kein Währungsrisiko eingehen zu müssen.

Christoph Seeger: Vollkommen nachvollziehbar, Wolfgang. Und wie sieht es denn mit der Herkunft der Schwellenlandanleihen aus? Sind bestimmte Regionen besonders dominant?

Dr. Wolfgang Bauer: Absolut. Asien dominiert das Anlageuniversum sehr deutlich mit einem Anteil von knapp über 70 Prozent. China allein hat eine Gewichtung von über 50 Prozent. Und demgegenüber stehen für Lateinamerika 16 Prozent, für Osteuropa 8 Prozent und für den Nahen Osten und Afrika zusammen sogar nur 5 Prozent. Und diese gewaltige Unwucht wird aber in der Indexkonstruktion oftmals abgemildert, in dem sogenannte diversified, also diversifizierte Index-Varianten aufgelegt werden.

Zum Beispiel wird im JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, ein Wort, das einem leicht von der Zunge geht, der Anteil Asiens auf circa 40 Prozent und der von China auf 10 Prozent herunterreguliert. Die Anteile der anderen Regionen steigen dann dementsprechend an, zum Beispiel die Gewichtung von Lateinamerika auf knapp 30 Prozent.

Christoph Seeger: Und wie steht es um die letzte Kategorie, die du genannt hast? Den Emittententyp?

Dr. Wolfgang Bauer: Hier liegt die große Trennlinie zwischen den Schwellenlandanleihen von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen auf der einen Seite und von Unternehmen auf der anderen Seite. Über Unternehmensanleihen haben wir uns ja schon sehr ausgiebig in der vergangenen Podcast Episode im Kontext der Euro Corporate Bonds unterhalten. Da möchte ich auch gar nicht so wahnsinnig tief hier einsteigen. Nur ein paar kurze Anmerkung in diesem Zusammenhang.

Die Anteile an Staatsanleihen und Unternehmensanleihen im gesamten Emerging Market-Anlageuniversum halten sich in etwa die Waage. Im Segment der Hard Currency-Anleihen dominieren allerdings die Unternehmensanleihen mit einer Gewichtung von fast zwei Dritteln. Und ich denke, auch das ist sehr logisch, denn es gibt in Schwellenländern natürlich auch viele internationale Unternehmen, die ihre Umsätze zumindest zum Teil in harte Währungen erzielen und daher auch bereitwilliger Anleihen in diesen Hard Währungen ausgeben. Denn Zinszahlungen in harter Währung stehen dann eben die Einnahmen in harter Währung gegenüber, sodass wiederum kein Währungsrisiko für das Unternehmen besteht.

Ein klassisches Beispiel wäre hier ein Erdölproduzent wie PEMEX in Mexiko, der Einnahmen auch in US-Dollar am Weltmarkt generiert und dann in US-Dollar denominierte Anleihen ausgibt, um Fremdkapital aufzunehmen.

Christoph Seeger: Ja und du hast gerade das Stichwort Erdöl genannt. In der Tat ein gutes, sehr wichtiges Stichwort. Der Ölpreis ist ja ein Thema, das Investoren im Segment der Schwellenlandanleihen gerade wieder stark beschäftigt. Wie schätzt du die Lage aktuell ein?

Dr. Wolfgang Bauer: Ganz allgemein gesagt befindet sich ein Großteil der Lagerstätten von Rohstoffen, und Erdöl ist natürlich nach wie vor einer der wichtigsten Rohstoffe überhaupt, in Schwellenländern, von wo aus dann die Rohstoffe exportiert werden. Auf der anderen Seite zeichnen sich Schwellenländer, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, in der Regel durch eine im Vergleich zum Westen mitunter deutlich höheres Wirtschaftswachstum aus. Und dieses rapide Wachstum geht eben oftmals mit einem Hunger nach Rohstoffen einher, die für dieses Wachstum nötig sind und die dann oftmals auch importiert werden müssen. Also sowohl auf der Angebots-Export-Seite als auch auf der Nachfrage-Import-Seite bezüglich der Rohstoffmärkte stehen Schwellenländer sehr oft im Fokus.

Nun aber explizit zum Ölpreis. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Episode hat ja der Ölpreis eine sehr wilde Fahrt hinter sich. Im Frühsommer ging es erst mal stramm auf die 100 US-Dollar pro Barrel Marke zu, bevor dann der Ölpreis merklich im September nachgab. Dann stieg er wieder an mit der Eskalation im Nahen und Mittleren Osten. Aber generell produzieren solche Preisbewegungen natürlich immer Gewinner und Verlierer. Wenig überraschend wirkt sich ein hoher Ölpreis in der Regel sehr förderlich auf die Staatsfinanzen erdölexportierender Länder im Nahen und Mittleren Osten aus. Beispielsweise kündigte ja der saudi-arabische Erdölkonzern Saudi Aramco, der sich nach wie vor größtenteils im saudischen Staatsbesitz befindet, unlängst also, als der Ölpreis sehr stark im Aufwärtstrend begriffen war, an, eine zusätzliche Dividende auszuschütten. Und diese Petrodollars werden natürlich dann zum großen Teil in den saudischen Staatshaushalt gespült werden. Und vielleicht ist es vor diesem Hintergrund auch keine allzu große Überraschung, dass saudische Fußballklubs in diesem Transfersommer locker flockig mal mehrstellige Millionenbeträge gefühlt für jeden Spieler, der einen Ball zwei Meter geradeaus spielen kann, aus der Portokasse zahlen konnten.

Christoph Seeger: Ja, das ist wahr. Da waren ja einige große Käufe von Spielern. In Hamburg brauchen wir, so denke ich jedenfalls, bisher noch keine Petrodollars, um gut Fußball spielen zu können. Unsere beiden großen Vereine, der FC St. Pauli und der HSV, die stehen ja aktuell auf Platz eins und zwei der Tabelle. Leider nur in der zweiten Bundesliga.

Dr. Wolfgang Bauer: Eine reine Momentaufnahme, lieber Christoph.

Christoph Seeger: Aber kommen wir zurück zum Ölpreis. Der Nahe Osten profitiert also von einem hohen Ölpreis. Ganz klar, wie nicht anders zu erwarten war. Aber wer sind denn die Verlierer unter den Schwellenländern in einem solchen Szenario?

Dr. Wolfgang Bauer: Zu den klaren Verlierern eines hohen Ölpreises zählen zum Beispiel die Staaten in Osteuropa, die Öl und Gas zum großen Teil ja importieren müssen. In einer aktuellen Studie von JP Morgan wurde analysiert, wie sich ein 20-prozentiger Anstieg des Ölpreises auf die Inflation und auch auf das Wirtschaftswachstum verschiedener Länder auswirken würde. Und im Falle von Ungarn und Polen beispielsweise würde so ein Ölpreisschock zu einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,5 Prozentpunkte führen und gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozentpunkte verringern. Und das zeigt, denke ich, schon ganz gut, diese gewisse Verwundbarkeit dieser Staaten in Bezug auf steigende Ölpreise. Fallen dagegen die Preise für fossile Brennstoffe, dann profitieren natürlich die Netto-Importeure, zu denen neben Osteuropa beispielsweise auch Indien zählt.

Ich habe bislang ja über recht eindeutige Fallbeispiele gesprochen, also klare Gewinner eines hohen Ölpreises im Nahen und Mittleren Osten, klare Verlierer in Osteuropa. Aber es gibt eben auch weniger intuitive Fälle, in denen die Lage doch ein wenig komplizierter ist. Und ein gutes Beispiel hierfür ist Nigeria. Nigeria ist der größte Erdölproduzent in Afrika. Also sollte man ja eigentlich meinen, dass sich ähnlich wie im Falle von Saudi-Arabien ein hoher Ölpreis förderlich auf die nigerianischen Staatsfinanzen auswirken würde. Allerdings besteht dieser einfache lineare Zusammenhang jedoch hier nicht. Zwar nehmen mit einem steigenden Ölpreis die Exporterlöse natürlich zu, aber gleichzeitig muss Nigeria raffiniertes Benzin aus dem Ausland importieren, da die lokalen Raffineriekapazitäten zu gering sind, um den heimischen Bedarf zu decken. Als promovierter Chemiker könnte ich jetzt natürlich, lieber Christoph, einen Vortrag halten über die Vorzüge der fraktionierten Destillation komplexer Kohlenwasserstoffgemische. Aber ich denke, das würde den Rahmen dann doch vielleicht etwas sprengen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Es kommt für Nigeria also in erster Linie auf die Differenz, also auf den Spread zwischen dem Benzin und dem Rohölpreis an, weniger auf den Rohölpreis selbst. Und zudem gibt es in Nigeria noch eine lange Tradition der Subventionierung des Benzinpreises im eigenen Land und Probleme mit Benzinschmuggel und so weiter. Ich will auch das gar nicht so wahnsinnig vertiefen. Ich wollte einfach nur wieder darauf hinweisen, dass Schwellenländer eine durchaus komplexe Materie sind und man eben oft als Investor sehr genau hinsehen muss, um keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen.

Christoph Seeger: Eine komplexe Materie, ja wohl wahr. Und dieser Begriff trifft natürlich auch auf den größten Schwellenmarkt der Welt zu, nämlich auf China. Wie schätzt du die momentane Lage da ein?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, ich denke, komplexe Materie ist wohl noch eine etwas schmeichelhafte Formulierung, wenn es um China geht. Ich verwende die süddeutsche Aussprache China. Ich hoffe, die Zuhörer werden es verstehen. In vielerlei Hinsicht ist das Land gerade auch für Außenstehende eine Blackbox. Und ich maße mir sicherlich nicht an, ein ausgewiesener China-Experte zu sein. Da gibt es wirklich deutlich qualifiziertere Gesprächspartner. Aber natürlich muss man kein China-Spezialist sein, um gewisse Zeichen des Schwächelns der chinesischen Volkswirtschaft zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung wahrzunehmen. Während weite Teile der Welt mit hohen Inflationsraten zu kämpfen haben, hat China eigentlich das gegenteilige Problem und rutschte im Juli dieses Jahres sogar kurzzeitig in die Deflation ab. Also diesem Post-Pandemie-Aufschwung ging sehr merklich die Luft aus.

Und ein weiterer Indikator, der Sorgen bereitet, ist die wirklich sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in China. Diese erreichte im Juni nämlich einen Wert von 21,3 Prozent, bevor China dann entschied, diese Kennzahl fortan einfach nicht mehr zu veröffentlichen. Und das ist natürlich nicht unbedingt ein besonders vertrauenerweckendes Signal an die Märkte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Zudem gibt es unübersehbare Spannungen im chinesischen Immobiliensektor. Auch das wieder sehr vorsichtig ausgedrückt. Beispielsweise Evergrande, eine der größten chinesischen Immobilienfirmen, beantragte im August dieses Jahres Gläubigerschutz in den USA, mit entsprechend unangenehmen Konsequenzen für Anleihe-Investoren.

Christoph Seeger: Und Wolfgang, welche Auswirkungen hat dieses momentane Schwächeln der chinesischen Wirtschaft auf die Schwellenländer und auf das Bonds-Segment insgesamt, um das es hier geht?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, ich denke, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Ich paraphrasiere an dieser Stelle mal Fürst von Metternich, also den Architekten des Wiener Kongresses, nicht den Sekt gleichen Namens. Also dem Staatsmann von Metternich wird ja folgendes Zitat zugeschrieben: „Wenn Paris hustet, erkältet sich Europa.“ und ich denke, ganz ähnlich verhält es sich mit China. Wenn Peking hustet, erkältet sich die Welt und ganz besonders einige Schwellenländer. Denn China ist aufgrund der enormen Größe seiner Volkswirtschaft und dem hohen Grad an internationalen Wirtschaftsverflechtungen absolut systemrelevant. Und der Aufstieg vieler Schwellenländer fand eben auch zu einem großen Teil zumindest im Fahrwasser Chinas statt. Sollte sich also nun das chinesische Wirtschaftswachstum nachhaltig abschwächen, dann wäre das für viele Schwellenländer ein ernst zu nehmendes Problem.

Christoph Seeger: Fraglos, kannst du uns hierfür vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, ich habe ja bereits erwähnt, dass beispielsweise der chinesische Immobiliensektor zurzeit unter sehr großem Druck steht. Sollte also die Bautätigkeit in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen, dann hätte dies beispielsweise starke Auswirkungen auf den Kupferpreis. Kupfer ist nämlich eines der wichtigsten Industriemetalle, die in großen Mengen in der Bauindustrie eingesetzt werden. Man denke beispielsweise nur an die vielen Kupferkabel und Kupferleitungen in den Gebäuden. Chinas Bedarf an Kupfer übersteigt die eigenen Kupferreserven deutlich. Daher hat China in den vergangenen Jahrzehnten in sehr großem Stile Kupfer importiert und gerade auch aus Chile, dem mit Abstand bedeutendsten Kupferproduzenten auf der Welt. Im Jahr 2021 gingen etwa zwei Drittel der chilenischen Kupfererz-Exporte nach China. Es wurde hier Kupfererz im Wert von circa 20 Milliarden US-Dollar von Chile an China geliefert. Sollte eine anhaltende Flaute am chinesischen Immobilienboom Markt den dortigen Kupferbedarf nachhaltig senken, dann könnte dies zu spürbaren wirtschaftlichen Folgen in Ländern wie beispielsweise Chile kommen.

Chile hat auch einen solchen Boom-and-Bust-Zyklus hinsichtlich eines anderen Rohstoffs bereits vor ungefähr einem Jahrhundert erlebt. Man gestehe mir an dieser Stelle einen gewissen historischen Exkurs zu. Damals ging es nämlich um Natrium-Nitrat, das auch als Salpeter bekannt ist und das hat man als Stickstofflieferant zur Herstellung von Düngemitteln, aber auch von Sprengstoff eingesetzt. Chile profitierte damals wirtschaftlich zunächst enorm vom Salpeter-Abbau, es wurden sogar Kriege darum geführt, und der Bedarf brach aber dann jäh ein, als das Haber-Bosch-Verfahren die Erzeugung von Ammoniak aus dem Stickstoff der Luft möglich machte. Da geht nicht nur jedem Chemiker wie mir das Herz auf, sondern diese Synthese konnte eben dann lokal in den Industriezentren in Europa und Nordamerika durchgeführt werden und es war eben deutlich günstiger, als Salpeter erst mühsam in Chile abzubauen und dann um die halbe Welt zu schiffen. Die einst florierenden Salpeter Bergbau Städte in Chile wurden dann auch recht schnell zu Geisterstädten. Das ist natürlich ein sehr drastisches historisches Beispiel und ich möchte auch in keiner Weise implizieren, dass ich einen ähnlichen Verlauf für die chilenische Kupferproduktion vorhersehe, aber ich finde, es zeigt doch deutlich, dass eben gewisse Risiken für exportorientierte Schwellenländer bestehen, gerade wenn deren Wirtschaft stark auf einen bestimmten Rohstoff oder auf einen bestimmten Absatzmarkt fokussiert ist.

Christoph Seeger: Hochinteressant und vor allen Dingen auch mit dieser historischen Einordnung, Wolfgang. Risiken für Investoren gibt es natürlich aber viele in Bezug auf Schwellenländern. Und gerade in Zeiten, in denen die US-Notenbank Fed die Zinsen anhob, standen Emerging Market Bonds historisch gesehen ja auch oftmals unter Druck. Wie verhält sich der Markt in diesem, also dem aktuellen Zinszyklus?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja hier schließt sich für uns ja gewissermaßen der Kreis. In unserer allerersten Podcastfolge ging es um die Zentralbanken und Geldmarkt-Politik. Und natürlich haben diese Zentralbanken auch eine große Bedeutung für Emerging Market Bonds und so kam es in der Vergangenheit mitunter zu heftigen Kursstürzen von Schwellenlandanleihen. Wenn die Fed, also die Federal Reserve in den USA, die Zinsen anhob.

Das vielleicht dramatischste Beispiel hierfür ist die lateinamerikanische Schuldenkrise der frühen 1980er Jahre. Die Ursachen dieser Krise sind natürlich, wie oftmals, sehr vielschichtig und können natürlich nicht monokausal erklärt werden, das ist klar. Aber ich denke, es ist eben nicht von der Hand zu weisen, dass die aggressive Zinspolitik der Fed unter ihrem damaligen Vorsitzenden Paul Volcker, der versucht hat, der Inflation in den USA Herr zu werden, zu sehr großen Kollateralschäden in Schwellenländern, ganz besonders in Lateinamerika, führte. Damals erhöhte nämlich die Fed den Leitzins auf schwindelerregende 20 Prozent und daraufhin kam es zu einer sehr starken Aufwertung des US-Dollars und zudem brachen die Rohstoffpreise ein. Das hatte dann für viele Schwellenländer, gerade in Lateinamerika, zum Teil verheerende wirtschaftliche Folgen. Viele dieser Länder hatten nämlich vorher in der Hartwährung US-Dollar dominierte Auslandsschulden aufgenommen, welche dann nach dem Kollaps ihrer lokalen Währungen gegenüber dem immer stärker werdenden Dollar plötzlich erdrückend groß wurden. Zudem schrumpften dann mit den fallenden Rohstoffpreisen wichtige Einnahmequellen. Und das ist natürlich eine äußerst gefährliche Mischung, die unter anderem dazu führte, dass Mexiko 1982 seinen Schuldendienst einstellte und somit den Staatsbankrott auslöste.

Etwas weniger dramatisch ging es dann 2013 während des sogenannten Taper Tantrum zu, als die Fed zwar nicht die Zinsen anhob, aber eine Verringerung ihrer quantitativen Lockerungsmaßnahmen ankündigte und es daraufhin zu einem sprunghaften Anstieg der Rendite auf US-amerikanische Staatsanleihen kam. Schwellenlandanleihen hatten in diesem Marktumfeld dann auch wiederum einen sehr, sehr schweren Stand.

Christoph Seeger: Warum war das so? Bitte erkläre uns diesen Zusammenhang noch etwas genauer.

Dr. Wolfgang Bauer: Man kann das aus der Sicht internationaler Investoren eigentlich sehr gut nachvollziehen. Die stehen nämlich vor der Wahl, ob sie lieber in riskantere Anlageklassen wie zum Beispiel Schwellenlandanleihen investieren wollen oder doch lieber in sogenannte sichere Häfen wie beispielsweise US-Staatsanleihen. Wenn dann die Rendite auf amerikanische Staatsanleihen deutlich ansteigt, werden diese relativ gesehen attraktiver für Investoren. Und in der Folge stoßen an diese Investoren oftmals die riskanteren Schwellenlandanleihen ab und reinvestieren in US-Staatsanleihen. Und das kann dann zu einer regelrechten Kapitalflucht aus den Schwellenländern herausführen.

Christoph Seeger: Das ergibt absolut Sinn. Nun hat die Fed ja bekanntlich die Zinsen in den vergangenen Monaten wieder kräftig angehoben. Kam es bei den Emerging Market Bonds denn zu ähnlichen Turbulenzen wie 2013 während des Taper Tantrums?

Dr. Wolfgang Bauer: Der große Abverkauf blieb zumindest bislang, also Stand Aufzeichnungszeitpunkt dieser Episode, aus und selbst Local Currency-Schwellenlandanleihen haben sich in diesem Jahr relativ gut geschlagen und zeitweise sogar deutlich besser performt als die Hard Currency Emerging Market Bonds. Und das lag hauptsächlich daran, dass die Notenbanken in Lateinamerika, aber auch in anderen Regionen sehr schnell und sehr rigoros die Zinsen angezogen haben. Also anders als in der Lateinamerika-Krise der 1980er Jahre, zog die Fed, zinspolitisch gesehen, nicht davon und somit gab es in den Schwellenländern stets attraktive positive Realrenditen zu verdienen. Diese Kapitalflucht aus den Schwellenländern heraus und das starke Abwerten der Schwellenlandwährungen blieb daher aus. Allerdings haben in der jüngsten Vergangenheit erneute Aufwärtsbewegung in der Rendite von US-Staatsanleihen gesehen, Stichwort Higher-for-Longer und ich denke, es wird sich zeigen, ob Schwellenlandanleihen auch weiterhin so gut performen können, zumal ja auch wieder geopolitische Risiken im Nahen Osten mit voller Wucht zu Tage getreten sind.

Christoph Seeger: Absolut. Das waren interessante Einblicke zum Segment der Emerging Market Bonds, Wolfgang. Bitte gib unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss doch einmal eine Zusammenfassung, also in kurzer, knapper Form. Worauf müssen Anleger bei Schwellenlandanleihen derzeit besonders achten? Welche Länder sind interessant? Welche sollte man mit Vorsicht betrachten?

Dr. Wolfgang Bauer: Wir bei M&G sehen nach wie vor ansprechende Bewertungen hinsichtlich der Local Currency Emerging Market Bonds. Wie bereits vorhin erwähnt, sind die positiven Realrenditen dort wirklich attraktiv hoch, gerade auch im Vergleich zu vielen Staatsanleihen westlicher Industrienationen. In Bezug auf die Regionen sind wir generell bei asiatischen Schwellenlandanleihen eher untergewichtet und bei denen aus Lateinamerika eher übergewichtet. Und die Hauptgründe hierfür sind wiederum, die unserer Meinung nach attraktiveren relativen Bewertungen im Lateinamerika-Segment. In Bezug auf die Sektoren auf der Seite der Unternehmensanleihen finden wir indische Emittenten im Bereich erneuerbare Energien momentan sehr spannend, aber dagegen sind wir im Moment relativ vorsichtig, was den chinesischen Immobiliensektor betrifft.

Christoph Seeger: Danke für dein Resümee, Wolfgang. Kurz und kompakt, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und damit ist sie zu Ende, die dritte Folge der neuen Staffel des Podcasts Investment Business von M&G Investments und unsere gemeinsame Zeit vor den Mikrofonen, lieber Wolfgang, die geht zumindest vorerst zu Ende. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Welt des Fixed-Income-Sektors zu sprechen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, lieber Christoph. Noch mal vielen Dank für die charmante Moderation und ja, herzlich gerne auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören.

Disclaimer:

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.

Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, Boulevard Royal, L2449, Luxembourg.