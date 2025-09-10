Qian Zhang von Baillie Gifford sieht eine Machtverschiebung an den Märkten bis 2050. Warum Schwellenmärkte untergewichtet sind und welche als „Hidden Champions“ gelten.

DAS INVESTMENT: Wenn Sie an das Jahr 2050 denken – was ist das erste Bild, das Ihnen zu den Schwellenmärkten in den Sinn kommt?

Qian Zhang: Das Markanteste ist eine neu gezeichnete Weltkarte nach der erwarteten Bevölkerung 2050. Asien und Afrika werden fast 80 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Diese demografische Verschiebung bedeutet viel für globale Machtverschiebungen, Ressourcen und Handel.

Ein wichtiger Punkt ist die Frage nach neuen Währungssystemen. Wenn man mit anderen Schwellenmärkten handelt, braucht man wirklich den US-Dollar als Intermediär? Wenn man nur mit dem Westen handelt, macht das Sinn. Aber beim Handel zwischen Schwellenmärkten ist das weniger notwendig. Das könnte bedeuten, dass einige Schwellenländer-Ökonomien weniger abhängig von US-Konjunkturzyklen werden und mehr mit den Zyklen ihrer Nachbarn verbunden sind. Das würde mehr finanzielle Resilienz bedeuten.

Sie schauen genau 25 Jahre in die Zukunft. Warum?

Zhang: Baillie Gifford ist ein aktives Investmenthaus mit sehr langfristigen Strategien. Wenn wir von langfristig sprechen, dann meinen wir fünf Jahre oder mehr – manchmal sogar zehn oder 15 Jahre. In der Finanzindustrie gibt es viel Fokus auf kurzfristige Nachrichten, aber wir glauben, dass wir die besten investierbaren Erträge für unsere Kunden erzielen können, wenn wir einen langen Horizont haben. Deshalb fokussieren wir uns auf längerfristige strukturelle Veränderungen in der Welt – große Zyklen bei Angebot und Nachfrage, Verschiebungen globaler Kräfte oder technologische Innovationen. Es gibt keinen speziellen Grund für genau 25 Jahre – es ist einfach ein Rahmen, um über langfristige Veränderungen nachzudenken.

Wie sehen Sie die Gewichtung der Schwellenmärkte in der globalen Wirtschaft 2050?

Zhang: Die G7-Länder werden bis 2050 voraussichtlich nur noch etwa 20 Prozent des globalen BIP ausmachen. Die E 7 – die sieben größten Schwellenländer – werden fast die Hälfte des globalen BIP erreichen. Das ist eine sehr eindeutige Richtung und eine harte Wahrheit für uns im Westen: Wir werden weniger signifikant werden. Wenn wir über langfristige Investments nachdenken, müssen wir vielleicht unsere Gewichtungen überdenken. Die Investmentchancen, die wir in den letzten 25 Jahren hatten, könnten sehr anders sein für die nächsten 25 Jahre.

Qian Zhang im Gespräch mit unserem Volontär. | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Welche Länder oder Regionen sehen Sie als wichtigste Wachstumsmärkte der nächsten 25 Jahre?

Zhang: Es ist nicht nur ein Block, sondern verschiedene Länder mit unterschiedlichen Modellen und Möglichkeiten. Wir managen seit 30 Jahren Emerging-Markets-Strategien und sehen eine viel größere Anzahl von Qualitätsunternehmen aus dem Schwellenländer-Universum. Früher dominierten traditionelle Sektoren wie Banken und Telekommunikation. Heute gibt es genügend gute Unternehmen in modernen Sektoren wie Informationstechnologie, Halbleiter, fortgeschrittene Fertigung, digitale Plattformen, Gaming oder Fintech. Diese größere Auswahl an guten Unternehmen ist der wichtigste Grund für unseren Optimismus.

Viele denken bei Schwellenmärkten an China oder Indien. Gibt es auch „Hidden Champions“, über die niemand spricht?

Zhang: China und Indien sind zwei der größten Länder im Universum und haben natürliche Vorteile durch ihre großen Heimatmärkte. Aber schauen Sie auf Südostasien – dort leben 400 bis 500 Millionen meist junge Menschen mit sehr guter Basis für digitale Geschäfte. Sea Limited zum Beispiel dominiert Fintech, E-Commerce und Gaming in Südostasien. Das Gleiche gilt für Lateinamerika – eine große Konsumentenbasis mit besserem Internet- und Smartphone-Zugang, aber noch relativ unerschlossene Bankdienstleistungen. Die Menschen haben Smartphones, aber viele haben keine traditionellen Banken. Mercado Libre, die E-Commerce-Plattform in Lateinamerika, hat in den letzten 15 Jahren fantastische Ergebnisse erzielt.

Gibt es ein Land, von dem Sie sagen würden, dass es ein „Hidden Champion“ für die nächsten 25 Jahre sein kann?

Zhang: Wir haben kürzlich Investitionen in Vietnam getätigt. Vietnam hat vielleicht die besten demografischen Voraussetzungen – sie könnten die Nächsten in der asiatischen Wertschöpfungskette sein. Das Land hat eine sehr gute Infrastruktur und Wachstumsaussichten. Die Bevölkerung ist jung und gebildet. Im letzten Jahr hat sich auch die politische Führung verändert – die neue Führung ist effektiver, mehr pro-business, mehr pro-reform und pro-markt. Das hat viel Momentum freigesetzt. Es ist aber immer noch ein Frontier-Markt, man muss sehr selektiv sein und das Risikomanagement bedenken.

Sie haben kürzlich in Vietnam investiert. Was macht das Land zu einem möglichen „Hidden Champion“?

Zhang: Sie haben eine sehr gute geografische Lage, sind nahe an China mit Supply Chain-Vorteilen. Es ist eine junge und gebildete Arbeiterschaft. Die Regierung ist stabil und konsistent investitionsfreundlich. Vietnam ist auch offen für ausländische Investitionen – man sieht koreanische und japanische Unternehmen dort. Es ist ein relativ investitionsfreundliches Umfeld.

Aber wichtig: Wir treffen nicht typischerweise Entscheidungen nach Ländern. Die Ideen entstehen, dass wir gute Unternehmen sehen oder strukturelle Trends identifizieren und dann Unternehmen finden, die davon profitieren können.

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Schwellenmärkte in den nächsten Jahren?

Zhang: Es gibt verschiedene Herausforderungen. Wir hatten lange Zeit einen sehr starken US-Dollar, und historisch ist der US-Dollar ein Gegenwind für Schwellenmärkte wegen ihrer dollarbasierten Schulden. Ein schwächerer US-Dollar könnte hingegen Rückenwind geben.

Aber gleichzeitig ist schwer zu sagen, dass Schwellenmärkte sehr gut performen, wenn die globale Wirtschaft schlecht läuft. Schwellenmärkte sind immer noch Wachstumsmärkte – ein erhöhtes Rezessionsrisiko wäre nicht gut.

Der zweite Punkt ist das Management. Investieren in Schwellenmärkten ist wie eine Sammlung von Disziplinen, denn es kann ganz anders sein als das Investieren in entwickelte Märkte. Verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, politische Umfelder, verschiedene Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Daten sind nicht immer so transparent. Man muss Management und Geschäftsmodelle verstehen und Due Diligence betreiben. Es gibt unvermeidlich auch qualitative Bewertungen. Das ist ganz anders als bei entwickelten Märkten.

Einige Länder in den Schwellenmärkten haben strukturelle Probleme, die teils schwer zu überwinden sind.

Zhang: Verschiedene Länder haben sehr unterschiedliche Herausforderungen. In China ist es die schnell alternde Bevölkerung und das politische System. In Indien die Frage, ob man Manufacturing ausbauen kann – das traditionelle Wachstumsmodell Asiens. Für andere Länder in Lateinamerika oder Afrika gilt: Wie können sie sich von traditioneller Ressourcenabhängigkeit zu einer diversifizierteren Wirtschaftsstruktur entwickeln?

Eine Sache, bei der wir sehr optimistisch sind, ist das Potenzial des „Leapfrogging“. Wenn man eine Gesellschaft hat, die weniger Legacy-Barrieren bei der Infrastruktur hat und Konsumenten weniger Gewohnheiten überwinden müssen, können neue Innovationen und Technologien sich schneller verbreiten. Meine 70-jährige Mutter in China hatte nie eine Kreditkarte, ist direkt von Bargeld zu Mobile Payment gewechselt. Fast die Hälfte aller digitalen Geldbörsen weltweit sind in Afrika, weil die Menschen dort traditionell keine Bankkonten haben, aber Smartphones haben.

Prozentualer Anteil an Transaktionen in Bar. | Bildquelle: Worldpay Global Payments Report, 2024

Gibt es bestimmte Asset-Klassen, die in den nächsten 25 Jahren besonders attraktiv sein können?

Zhang: Es gibt vier oder fünf große Themen, die wir sehen:

Erstens „Homegrown Champions“ – in den letzten 30 bis 40 Jahren waren die Schwellenmärkte hauptsächlich Produzenten für westliche Konsumenten. Der nächste Schritt ist, dass die wachsende Mittelschicht dort mehr heimische Marken bevorzugt. Als ich Kind war in den 80ern und 90ern, war das beste Geburtstagsgeschenk ein Sony Walkman oder Nike-Schuhe. Aber heute ist es ganz anders. Didi hat Uber in China geschlagen, Grab dominiert Südostasien, Black King Coffee kämpft erfolgreich gegen Starbucks in China.

Zweitens kritische Mineralien – für die grüne Transformation, Elektrifizierung, Automatisierung brauchen wir Kupfer, Lithium, Aluminium, Platin. Die größten und effizientesten Produzenten sitzen meist in Schwellenmärkten. Gleichzeitig war die Investition in Mining die letzten 10 bis 15 Jahre sehr begrenzt.

Drittens „Picks and Shovels“ bei KI – die amerikanischen Tech-Unternehmen bauen die Modelle und designen GPU-Chips. Aber die Infrastruktur dahinter – Logic-Chips, Memory-Chips, Test-Equipment, Datacenter-Switches – kommt größtenteils aus Taiwan und anderen Ländern.

Viertens das Wachstum der Mittelschicht im Allgemeinen und das Schließen von Versorgungslücken. Dazu gehören beispielsweise ein Internet, das schnell genug ist, um die von uns benötigten Anwendungen auszuführen, oder Bankdienstleistungen, die uns reibungslose Transaktionen und Interaktionen ermöglichen.

Dieser Online-Zugang beziehungsweise dessen Fehlen ist auch einer der Hauptgründe für die unterschiedliche Abhängigkeit von Bargeld. Weltweit wurden 2023 16 Prozent der Ausgaben an Verkaufsstellen (einschließlich Zahlungen an Ladenkassen, Restaurant-tischen und Online-Kassen) in bar getätigt, aber in vielen Schwellen- und Grenzmärkten lag dieser Anteil deutlich höher.

Diese Lücke wird sich natürlich schließen, und die Auswirkungen eines breiteren Datenzugangs werden weit über die traditionellen Konsumgewohnheiten in Schwellenländern hinaus spürbar sein.

Fünftens: In einer sich spaltenden Welt dürften Länder, die nicht zu einem der Blöcke gehören, noch an Bedeutung gewinnen. Länder wie Brasilien, Südkorea, Indien oder Indonesien unterhalten enge Handelsbeziehungen sowohl zu China als auch zum Westen. Schließlich werden beide Seiten Südkoreas Speicherchips, Brasiliens Sojabohnen, Indiens IT-Dienstleistungen oder Indonesiens Nickel konsumieren wollen und innerhalb der „Blockfreien“ wird sich der Austausch vertiefen. Das könnte mehr Chancen und mehr Diversifikation bedeuten.

Wenn Sie heute einen 25-Jahres-Investmentplan für Schwellenmärkte erstellen würden – wie würde der aussehen?

Zhang: Das ist eine sehr schwierige Frage. Die E 7-Länder werden 2050 die Hälfte des globalen BIP ausmachen. Wenn man sich die weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen anschaut – die mehr als 20 Prozent jährlich wachsen – sind mehr als zwei Drittel davon in Schwellenmärkten. Trotzdem machen Emerging Markets nur 10 Prozent der globalen Indizes aus, und die meisten globalen Portfolios haben nur 5 bis 7 Prozent.

Ich denke, das größte Risiko ist, dass wir uns nicht ausreichend an diesen wichtigen Ökonomien und Unternehmen beteiligen, die die Zukunft prägen werden. Ich erwarte, dass der Anteil der Schwellenländer in gobalen Portfolios steigen wird. Allein eine Rückkehr zur 20-Jahres-Durchschnittsgewichtung von 8,4 Prozent würde nach einer Berechnung von J.P. Morgan aus dem letzten Jahr Zuflüsse in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar bedeuten.

Ich denke auch, dass die Portfolios viel innovativer und digitaler werden – mehr innovative Unternehmen innerhalb der Emerging-Markets-Portfolios. Wir haben diese Transformation schon gesehen von der alten Ökonomie mit Utilities, Banken, Telekommunikation hin zu digitalen Banken, Plattform-Companies, Gaming, Fintech, fortgeschrittener Fertigung, Halbleitern. Das wird in den nächsten 25 Jahren wahrscheinlich noch breiter werden mit neuen Geschäftsmodellen und noch mehr technologieorientierten Unternehmen.

Über die Interviewte: Qian Zhang ist seit Dezember 2021 Investmentspezialistin für Emerging Markets bei Baillie Gifford. Zuvor sammelte sie bereits Erfahrung bei Pictet Asset Management und J.P. Morgan Asset Management.