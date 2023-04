Probleme mit Kohlenstoffzertifikaten „Das Vertrauen in den Markt für CO2-Kompensation muss sich verbessern“

DAS INVESTMENT: Herr Clisson, zunächst einmal: Was müssen Anleger über Kompensationsgutschriften oder Kohlenstoffzertifikate wissen?

Thibaud Clisson: Kompensationsgutschriften oder Kohlenstoffzertifikate können als Berechtigungsscheine angesehen werden, die es dem Inhaber erlauben, eine bestimmte Menge an Treibhausgasen zu einem bestimmten Preis auszustoßen. Die Gutschriften beziehen sich auf Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO2e). Die Märkte für Emissionsgutschriften sind in dem Maße gewachsen, wie sich der Wettlauf zum Netto-Null-Effekt beschleunigt und Unternehmen und Regierungen sich auf Ziele für die nächsten Jahrzehnte festlegen.

Lässt sich dieses Wachstum in Zahlen ausdrücken?

Clisson: Der freiwillige Kohlenstoffmarkt, der den Teilnehmern den Austausch von Gutschriften ermöglicht, stößt auf zunehmendes Interesse. Sein Wert hat sich vervierfacht und sein Volumen fast verdoppelt. Boston Consulting Group kalkuliert, dass der Markt bis 2030 bis zu 40 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Doch trotz dieses Wachstums sind die Treibhausgasemissionen noch nicht auf dem Weg zu den Zielen des Pariser Abkommens, die eine Begrenzung der globalen Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 °C vorsehen.

Ein kürzlich erschienener Presseartikel, der auf einer neunmonatigen Untersuchung eines der führenden Unternehmen für Emissionsgutschriften durch die britische Zeitung The Guardian, die deutsche Wochenzeitung Die Zeit und die Investigativ-Plattform SourceMaterial beruht, stellt das Konzept der Emissionsgutschriften generell in Frage. Wie stehen Sie dazu?

Clisson: Die gemeinsame Untersuchung ergab, dass im Laufe der Jahre offenbar Millionen von Emissionsgutschriften verkauft wurden, die es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Aus den ausgewerteten Berichten geht hervor, dass zahlreiche Waldschutzprojekte die Menge an Emissionen, die sie vermeiden oder kompensieren, weit überhöht angegeben haben, weil die von Verra, dem wichtigsten Zertifizierer auf dem Markt, angewandten Regeln das zulassen. Hier hat letztlich auch die Überwachung versagt.

Bitte genauer…

Clisson: Ein globales Forschungsteam hat 29 der 87 derzeit von Verra zertifizierten Waldschutzprojekte untersucht. Die Analyse der Daten zeigt, dass über 90 Prozent aller von diesen Projekten ausgestellten Emissionsgutschriften wertlos sind. Sie scheinen „Phantomgutschriften“ zu sein – sie führen nicht zu einer echten Verringerung der Emissionen, sondern haben den gegenteiligen Effekt: Sie dürften den Klimawandel sogar noch verschärfen.

Wie hat denn der Emittent auf die Anschuldigungen reagiert?

Clisson: Verra hat erklärt, dass die Behauptung, die von Verra zertifizierten REDD-Projekte [Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation] würden durchweg zu viele Emissionsgutschriften ausstellen, falsch sei und auf Studien beruhe, die die Auswirkungen von REDD-Projekten „massiv“ falsch berechnet hätten. Verra erklärte, dass ihre Methoden die besten verfügbaren wissenschaftlichen Methoden und Technologien nutzen würden, um sicherzustellen, dass die Berechnungen der Kohlenstoffgutschriften robust und glaubwürdig seien.

Es scheint nicht zu gelingen, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Kontroverse über die tatsächlichen Auswirkungen und die Wirksamkeit der freiwilligen Emissionsgutschriften wirft Fragen über die Rolle der freiwilligen Märkte auf.

Clisson: Wir sind der Meinung, dass Kohlenstoffkompensationen weiterhin ein nützliches Instrument zur Bepreisung externer Effekte sind. Sie können bei der Entscheidungsfindung und einer angemessenen Allokation von Kapital und Ressourcen hilfreich sein.

Aber inwieweit lässt sich denn die Zuverlässigkeit der Verfahren sicherstellen? Vertrauen ist ein hohes Gut. Anleger wollen sichergehen, dass ihre investierten Gelder tatsächlich den gewünschten Nutzen stiften.

Clisson: Neben dem Waldschutz-Programm REDD+ gibt es noch andere Arten von Kompensationen, zum Beispiel Aufforstungs-, Wiederaufforstungs- und Revegetationsprojekte, Biokohle-Kohlenstoffgutschriften, Kompensationen für die Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid und Kompensationen für die direkte Abscheidung von Luft. Das Vertrauen in den Markt für CO2-Kompensation muss sich in der Tat verbessern. Es werden Schritte unternommen, um die Transparenz und das Vertrauen in den Markt zu erhöhen, wobei zwei Organisationen eine Vorreiterrolle spielen: Zum einen Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) und zum anderen Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI).

Worum handelt es sich bei diesen Unternehmen?

Clisson: Der ICVCM ist ein unabhängiges Leitungsgremium, das auf die Angebotsseite des Kohlenstoffmarktes ausgerichtet ist. Ihr Ziel ist es, die Vorschriften für Emittenten auf dem globalen Markt für freiwillige Emissionsgutschriften zu standardisieren, indem sie einen Rahmen schafft, der auf ihren Kohlenstoffgrundsätzen basiert.

Der VCMI richtet sich an die Nachfrageseite des Marktes. Es wird den Käufern von Unternehmen ein Leitfaden an die Hand gegeben, um sicherzustellen, dass die ökologischen Ansprüche der Käufer erfüllt werden. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die neue Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die vor wenigen Wochen im Januar in der EU in Kraft getreten ist.

Die im Januar in Kraft getretene Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), eine Richtlinie zur Reform der Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Unternehmen der Europäischen Union, verlangt von großen EU-Unternehmen Offenlegungen, auch über ihre Initiativen zum Kohlenstoffausgleich. Diese Offenlegung soll dazu beitragen, die Transparenz zu erhöhen und die Unternehmen zur Rechenschaft zu zwingen, so dass die Käufer von Kompensationsgeschäften eine sorgfältige Prüfung vornehmen können, um qualitativ hochwertige Kompensationsprogramme auszuwählen.

Die zunehmende EU-Regulierung hat bewirkt, dass es mittlerweile einen Markt für Emissionszertifikate gibt, auf dem die nachfragenden Institutionen und Unternehmen freiwillig ihre CO2-Emissionen durch Kauf und Stilllegung der Zertifikate ausgleichen können…

Clisson: … ja, es gibt die Taskforce zur Skalierung freiwilliger Kohlenstoffmärkte. Diese von der Privatwirtschaft geleitete Initiative soll einen Entwurf für den Aufbau eines effektiven und effizienten freiwilligen Kohlenstoffmarktes erstellen. Zum Hintergrund: Im Jahr 2022 wurde das Regelwerk für Artikel 6 des Pariser Abkommens fertiggestellt, das es den Ländern ermöglicht, Emissionsgutschriften zu tauschen, die sie durch die Reduzierung ihrer Emissionen erworben haben, um anderen Ländern zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen.

Wie bewerten Sie diese Ansätze?

Clisson: Dieses Umfeld kann den Markt dazu bringen, zuverlässiger, vertrauenswürdiger und effizienter zu werden. Wir sehen dies als Voraussetzung dafür, dass Kohlenstoffgutschriften zu einem effizienten Instrument werden, das der Welt hilft, Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Bitte noch einmal kurz für uns zusammengefasst: Wie schätzen Sie die Leistung freiwilliger Kohlenstoffmärkte ein?

Clisson: Wir sind der Meinung, dass Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen Vorrang haben sollten und dass Kohlenstoffkompensationen nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten. Freiwillige Kohlenstoffmärkte können eine wichtige Rolle bei der Bepreisung von externen Effekten wie Treibhausgasemissionen spielen, aber es müssen Schritte unternommen werden, um das Vertrauen in ihre Wirksamkeit zu stärken.

BNP Paribas Asset Management hat den CO2-Fußabdruck von Fonds mit einem verwalteten Vermögen von knapp 2 Milliarden Euro durch freiwillige Emissionszertifikate ausgeglichen. Als Mitglied der Net-Zero-Asset-Manager-Initiative (NZAM) können wir uns bei der Umsetzung unserer Net-Zero-Verpflichtungen jedoch nicht auf Emissionsgutschriften verlassen, aber wir könnten dennoch Kompensationen als Ergänzung nutzen.