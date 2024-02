M&G Investments ernennt Emmanuel Deblanc zum Chief Investment Officer und Leiter des 86 Milliarden Euro schweren Private-Markets-Bereichs, in dem das Unternehmens seit mehr als zwanzig Jahren in privaten und strukturierten Krediten, Impact und Private Equity, Immobilien und Infrastruktur aktiv ist. Er berichtet an Joseph Pinto, Geschäftsführer (Chief Executive Officer) von M&G Investments, und wird ab 14. März 2024 von London aus tätig sein.

Deblanc folgt auf William Nicoll, der das Unternehmen vergangenen Jahr verlassen hat und mittlerweile bei Royal London Asset Management tätig ist.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Die letzten 15 Jahre haben das Wachstum der privaten Märkte beschleunigt, und das nächste Jahrzehnt wird ebenso spannend werden. Die Branche entwickelt sich weiter, sei es durch die Schaffung eines breiteren Zugangs durch Tokenisierung oder durch Investitionen in Infrastruktur, Immobilien und Unternehmen“, so Deblanc.

Deblanc verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung. Er leitete zuletzt bei Allianz Global Investors das Private-Markets-Geschäft und war am Aufbau des Private-Debt-Bereichs beteiligt. Davor war er neun Jahre lang bei BNP Paribas tätig, war unter anderem als Co-Leiter des Debt Advisory and Financing-Teams für europäische Infrastruktur- und Energietransaktionen verantwortlich.