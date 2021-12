Redaktion 04.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Empirica-Blasenindex Die Schuldenquote stagniert

Der Empirica-Blasenindex steigt gegenüber dem 2. Quartal minimal um 0,01 Punkte. Der Einzelindex „Preis-Einkommen“ steigt (plus 0,04), während „Vervielfältiger“ (plus 0,01), „Fertigstellungen“ (minus 0,01) sowie „Baukredite“ (plus/minus 0) stagnieren. Eine übermäßige Verschuldung ist also nicht in Sicht, die Preise steigen wegen fehlender (Neubau-)Angebote. Das sind Ergebnisse einer Analyse von Empirica.