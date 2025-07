Was Versicherer von Fintechs in Sachen Employer Branding übernehmen können und welche Großbank mit ihrer Recruiting-Kampagne die Messlatte sehr hoch setzte.

DAS INVESTMENT: Frau Schwellnus, viele traditionelle Versicherer setzen beim Employer Branding noch auf klassische Hochglanz-Kommunikation. Was machen Insurtechs anders?

Miriam Schwellnus: Auch klassische Versicherer nehmen zunehmend Abstand von den gewohnten Hochglanzbildern. Der Kulturwandel ist spürbar – auch dank des frischen Winds, den die Fintechs mitgebracht haben. Mit ihrer authentischen Kommunikation und den dahinter stehenden Werten haben sie sich bei Talenten schnell als attraktive Job-Alternative etabliert. Das fordert die etablierten Häuser heraus – im besten Sinne. Denn wir beobachten, dass die Kommunikation im Employer Branding natürlicher, echter und dialogorientierter wird. Weil das Außenbild eins zu eins mit dem Innenleben übereinstimmt, entsteht Glaubwürdigkeit. Echten Mitarbeitenden wird als Informationsquelle dreimal stärker vertraut als einem CEO – ein organischer Vertrauens-Booster, den Fintechs konsequent nutzen.

Können Sie uns drei konkrete Beispiele nennen, wie Versicherer ihre Mitarbeiter zu authentischen Markenbotschaftern machen können?

Schwellnus: Authentische Employer Brands beginnen nicht bei Kampagnen, sondern bei den Basics: echte Menschen, echte Geschichten, echter Einklang von Innen und Außen. Das ist aber nur das Fundament. Darüber hinaus sehen wir bei Fintechs viele kreative Ansätze, die auch schon von einigen Versicherern wie Allianz, Debeka und Munich Re teilweise übernommen wurden: eine authentische Kommunikation auf Social-Media-Kanälen, Peer-Recruiting-Events wie Hackathons, Behind-the-Scenes-Videos und ähnliches.

Am wichtigsten für potenzielle Mitarbeiter bleiben aber trotzdem Gehalt und Sozialleistungen des Arbeitgebers. Was können kleinere Unternehmen, wo die Gehälter etwas niedriger sind, als bei Branchenriesen, tun, um diesen Nachteil aufzuholen?

Schwellnus: Fehlende Gehalts-Power lässt sich mit einer glaubhaften Vision teilweise kompensieren, da weniger Recruiting‑Budget benötigt wird. Eine erlebbare Story bildet die Basis für die Mitarbeiterbindung. Firmen mit starker Arbeitgebermarke senken die Fluktuation um 28 Prozent und die Einstellungskosten (Cost‑per‑Hire) um 50 Prozent.

Auch andere Benefits spielen laut Umfragen beim Employer Branding eine große Rolle. Was zieht Ihrer Erfahrung nach am besten: Der klassische Obstkorb, bAV beziehungsweise bKV, Angebote zur Kinderbetreuung, Gleitzeit, Homeoffice, Dienstwagen oder doch etwas ganz anderes?

Schwellnus: Die Antwort ist eindeutig: 72 Prozent der deutschen Beschäftigten nennen flexible Arbeitszeiten als Top‑Benefit. Damit ist heutzutage mehr gemeint als nur Gleitzeit. Flex-Work und Zeitautonomie sind ein wesentliches Bedürfnis von Arbeitnehmern. Wenn dazu noch betriebliche Kinderbetreuung oder Zuschüsse angeboten werden, die Eltern unmittelbar entlasten, ist das in Zeiten überfüllter Kitas oft entscheidend. Ein ähnlich hoher Anteil der Mitarbeitenden erwartet ein Engagement ihres Arbeitgebers für ihre Gesundheit. Fintechs bieten eher Sportmitgliedschaften und Mental-Health-Programme als Betriebskrankenversicherungen an. Der Rest – Obstkorb, Tischkicker, Dienstwagen – landet längst auf den hinteren Plätzen, da er weder Zeit noch Sicherheit schafft.

„Die Recruiting-Kampagne von ABN Amro hat 2018 die Messlatte sehr hoch gesetzt“

Was war die bisher originellste Maßnahme zur Mitarbeitergewinnung oder/und Bindung, die Sie bisher erlebt haben?

Schwellnus: Die niederländische Großbank ABN Amro hat 2018 mit ihrer Recruiting-Kampagne „The Lockdown“ sowohl erzählerisch als auch technisch die Messlatte sehr hoch gesetzt. Die eigens entwickelte gleichnamige App verwandelte jede beliebige Umgebung in ein virtuelles Szenario, in dem Bewerbende eine globale Krypto‑Katastrophe verhindern mussten. Dabei lösten sie Security‑ und Blockchain‑Puzzles – Kompetenzen, die ABN AMRO bei künftigen Entwicklern suchte. Gelauncht wurde das Spiel spektakulär auf einer Tech‑Konferenz. Während eines fingierten Blackouts „hackte“ sich der Bösewicht auf die Hauptbühne ein; per QR‑Code konnten Besucher das Spiel sofort laden. Wer das virtuelle Rätsel knackte, erhielt am Ende einen Link zum Fast‑Track‑Interview bei der Bank. So verschmolzen Gamification, Vorauswahl und Employer Branding in einem einzigartigen Erlebnis.

„An erster Stelle steht der Realitätscheck“

Bevor man nach außen kommuniziert, muss die interne Kommunikation stimmen. Welche drei kritischen Punkte sollten Versicherer zuerst angehen, um ihre Mitarbeiter wirklich zu erreichen?

Schwellnus: An erster Stelle steht der Realitätscheck: Welche Werte werden tatsächlich im Unternehmen gelebt und wie? Wie gestaltet sich die Kultur der Zusammenarbeit und was macht das Unternehmen dabei einzigartig? Wie identifizieren sich bestehende Mitarbeitende mit der Organisation? Das sind Fragen, die man nur durch Hineinhören beantworten kann. Wir nennen diese Form des Storylistening „Corporate Campfires“. Wie am Lagerfeuer lässt sich durch ganz individuelle Mitarbeitergeschichten besonders gut die Essenz der Arbeitgebermarke herausarbeiten.

Bei der Umsetzung einer schlagkräftigen Employer Brand sind vor allem transparente Zielbilder wichtig: klare, verständliche Roadmaps ohne Power-Point‑Jargon. Zu guter Letzt sollte der Dialog mit den Mitarbeitenden in beide Richtungen ständig fortgesetzt werden. Vertrauen entsteht, wenn Kritik sichtbar verarbeitet wird.

Versicherer haben oft sehr diverse Belegschaften – von langjährigen Experten bis zu Digital Natives. Wie kann Employer Branding funktionieren, ohne eine Zielgruppe zu verlieren?

Schwellnus: Eine glaubwürdige Werte‑Kernbotschaft widersteht jedem Altersklischee und funktioniert für Azubi wie Aktuar. Die jeweils relevanten Erlebnis- und Content-Formate unterscheiden sich, der Purpose bleibt konstant. Ohne Segmentierung geht es nicht. Digital Natives erreiche ich nicht unbedingt auf den gleichen Kanälen wie Senior-Profis. Hier müssen Versicherer auch im Kommunikationsteam vielfältig aufgestellt sein, um für jeden Kanal Verantwortliche zu haben, die die jeweilige Tonalität und Technik kennen. Vielfältigkeit ist aber auch eine großartige Chance für das Employer Branding, die sich vor allem mit Begegnungsformaten nutzen lässt. Cross-Mentoring stärkt das Unternehmen intern und liefert Geschichten.

Welche typischen Employer-Branding-Fehler sehen Sie bei traditionellen Versicherern besonders häufig – und wie können sie diese vermeiden?

Schwellnus: Besonders gefährlich ist ein Vertrauensbruch, der entstehen kann, wenn Werte-Buzzwords ohne Substanz gefüllt sind. Zudem trauen sich einige traditionelle Unternehmen noch nicht aus der Einwegkommunikation heraus und verpassen so enormes Recruiting-Potenzial durch interaktive Formate, wie Ask-Me-Anything-Sessions oder Hackathons.

An welchen konkreten Kennzahlen (KPIs) können Versicherer erkennen, dass ihre Employer-Branding-Strategie wirklich funktioniert?

Schwellnus: Eine der wichtigsten KPIs ist die Steigerung der Retention-Rate, um unnötigen Recruiting-Aufwand zu vermeiden. Starke Marken besetzen Stellen zudem bis zu zweimal schneller, was sich am Time-to-Fill oder Cost-per-Hire messen lässt. Wenn Recruiter überwachen, über welche Quellen neue Talente auf zu besetzende Stellen aufmerksam werden, spiegelt sich das bei erfolgreichen Employer-Branding-Strategien auch in der Empfehlungsquote durch bestehende Mitarbeitende wider.



Über die Interviewte:

Miriam Schwellnus (geb. Rupp) ist seit 2009 Gründerin und Geschäftsführerin von Mashup Communications. In ihrem Buch „Storytelling für Unternehmen“ beschreibt sie, wie Geschichten zum Erfolg in Content Marketing, PR, Social Media, Employer Branding und Leadership führen.