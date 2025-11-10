Der alte Kontinent erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Die geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten der letzten Jahre haben Europa wachgerüttelt – und zugleich den Startschuss für eine neue Ära strategischer Eigenständigkeit und wirtschaftlicher Chancen gegeben.

Europa im Aufbruch

Der alte Kontinent steht vor einer Neudefinition seiner Rolle in der globalen Wirtschaft und einer neuen Weltordnung. Die Energiekrise, unterbrochene Lieferketten und geopolitische Unsicherheiten haben gezeigt, dass Wohlstand und Stabilität keine Selbstverständlichkeit sind. Heute treibt Europa einen Kurswechsel voran – hin zu mehr Resilienz, technologischer Souveränität und industrieller Stärke.

Der Draghi Report zeigt die Dimension: Um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA wiederzuerlangen, sind bis 2030 zusätzliche Investitionen von rund 800 Milliarden Euro pro Jahr nötig. Diese Mittel fließen zunehmend in Sektoren, die Europas Zukunft sichern – von nachhaltiger Energie über digitale Infrastruktur bis hin zu moderner Verteidigung.

“ Europa investiert derzeit stark in seine Zukunft. Damit öffnet sich ein attraktives Zeitfenster für Anleger, die langfristig denken.

Drei Treiber des europäischen Wandels

Mit der Empower Europe Strategie bietet Nordea Asset Management (NAM) eine aktiv verwaltete Aktienlösung, die gezielt in Unternehmen investiert, die diese Transformation vorantreiben. Die Strategie fokussiert sich auf drei zentrale Themenfelder:

Energieresilienz – Aufbau einer stabilen, effizienten und nachhaltigen Energieversorgung, die Europas Abhängigkeiten reduziert.

Rückverlagerung industrieller Kompetenz – Stärkung der europäischen Produktionsbasis und Förderung technologischer Eigenständigkeit.

Verteidigung und Cybersicherheit – Investitionen in moderne Sicherheits- und Digitaltechnologien, die Europas Autonomie sichern.

All-Cap-Fokus als Differenzierungsmerkmal

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern ist der All-Cap-Ansatz der Strategie. Das Portfolio ist flexibel über alle Unternehmensgrößen hinweg positioniert – rund 50 % der Anlagen entfallen auf Small- und Mid-Caps. Diese Unternehmen sind oft die treibende Kraft hinter Europas strukturellem Wandel: innovativ, agil und mit erheblichem Wachstumspotenzial.

Europa neu denken – Chancen neu nutzen

NAMs erfahrenes Investmentteam kombiniert mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in europäischen Aktien mit tiefem Verständnis für Marktstrukturen und politische Dynamik. Ziel ist es, jene Unternehmen zu identifizieren, die den Wandel Europas aktiv gestalten – und daraus langfristigen Mehrwert schaffen.

Europa ist im Aufbruch – und Kapital folgt Dynamik. Wer heute investiert, kann an der wirtschaftlichen und strategischen Neugestaltung des Kontinents teilhaben.

