Die neue gegründete Fonds-Boutique Empureon Capital Management hat zusammen mit Universal-Investment den Empureon Volatility One (ISIN: DE000A3D9GN9) aufgelegt. Der Fonds soll mit einer Optionsstrategie Volatilitätsprämien des S&P 500 einstreichen.

Gründungspartner von Empureon sind Florian Astheimer, Daniel Lucke, Ahmet Peker und Erik Wille. Das Team verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit dem Management von systematischen Anlagestrategien und hat bis Juni dieses Jahres bei Feri Trust die Fonds Optoflex, US Equtiyflex und Euroequityflex mit einem verwalteten Vermögen von zusammen rund 3,5 Milliarden Euro verantwortet.

Zwei weitere Empureon-Fonds in der Pipeline

Das Quartett plant zudem noch eine nachhaltige Variante der nun aufgelegten Anlagestrategie sowie einen Aktienfonds mit zusätzlicher Prämienkomponente.

„Wir sehen bereits ein hohes Interesse von Investoren an unserem Fonds, da wir eine Kontinuität im Portfoliomanagement anbieten können. Auch bei systematischen Ansätzen ist die Erfahrung der ausführenden Personen mit der Strategie von zentraler Bedeutung, insbesondere im Trading und im Lösen von Herausforderungen wie in Krisenzeiten“, sagt Ahmet Peker, geschäftsführender Gesellschafter (Managing Partner) bei Empureon Capital Management.