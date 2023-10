Neuer Asset Manager Anleger können ab sofort Volatilitätsprämien aus US-Aktien vereinnahmen

Das Frankfurter Office von Empureon Capital Management erreichen Besucher nach dem Betreten einer 18 Meter hohen Lobby im Opernturm zwischen Alter Oper und Bockenheimer Landstraße, in unmittelbarer Nähe des Bankenviertels. Mit 170 Metern Höhe und 42 Stockwerken, die von Anwaltskanzleien, namhaften Asset Managern und Wirtschaftsberatungsgesellschaften angemietet sind, ist der Wolkenkratzer nicht nur eine Sehenswürdigkeit an sich. Er sticht auch deshalb hervor, weil er eine eigene Postleitzahl hat.

Hier sitzt der Asset Manager Empureon in luftiger Höhe. „Wir sind überzeugt, anspruchsvollen Investoren wichtige Bausteine für ihr diversifiziertes Portfolio zu liefern“, sagt Managing Partner Daniel Lucke. „Unser Fokus liegt auf der Identifikation und risikokontrollierter Vereinnahmung attraktiver Marktprämien. Unser Team besitzt über zehn Jahre Erfahrung im Management von systematischen Anlagestrategien und war vor der Gründung für vielfach prämierte Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro verantwortlich.“

Gemeinsam hat das Team diverse Marktphasen und Stresssituationen bewältigt und sich 2023 entschlossen, Empureon Capital Management aufzubauen. Der Name geht zurück auf das griechische Wort „Empyreum“, das in der altgriechischen Mythologie für einen Ort der Erkenntnis, für Freiheit, für Licht und Feuer steht. So wurden auf der Grundlage dieser Überzeugungen und langjähriger Beobachtung einer Vielzahl von Anlagekonzepten entwickelt.

Aus Sicht von Empureon sollen stets verschiedene Kriterien erfüllt werden, um ein für Investoren bedeutsames Anlageprodukt zu entwickeln. Zu den Überzeugungen für ein bedeutsames Produkt gehören unter anderem die folgenden Punkte:

Renditequellen brauchen eine nachvollziehbare Ratio und sind messbar: Ein Anlagekonzept sollte transparent und eindeutig benennen können, wie die Rendite entsteht, welche Risiken übernommen werden und was die Treiber dahinter sind. Die Renditequelle sollte im Idealfall quantifizierbar sein.

Die Kausalität zwischen Anlageentscheidung und Anlageerfolg sollte nachvollziehbar sein. Anlageerfolg, der nicht durch ein klares Set von Regeln/Prozessen entstanden ist, wird kaum replizierbar sein.

Prognosefreiheit ist verlässlicher und realitätsnäher als der Versuch von Markt-Timing: Prognosen beruhen auf einer Vielzahl von Annahmen wie Kausalitäten und Korrelationen, häufig aus der Historie. In der Praxis sind diese jedoch meist nicht statisch, sondern ändern sich abrupt. Konzepte, die auf Prognosen und Timing beruhen, sind meist weniger verlässlich.

Ein Team mit zehnjähriger gemeinsamer Expertise

Diese Überzeugungen sind über viele Jahre gereift. Das Team verbindet eine langjährige gemeinsame Historie.

So war Daniel Lucke, Managing Partner der Empureon Capital Management, ab 2011 bei FERI Trust im Bereich Volatilitätsstrategien als Portfoliomanager tätig. Er verantwortete die Konzeption und den Aufbau der Fonds OptoFlex, US EquityFlex und EuroEquityFlex, die sich mit 3,5 Milliarden Euro Gesamtvolumen als Marktführer im Bereich Volatilitätsstrategien etablieren konnten. Lucke und das Team erhielten für die Fondsperformance zahlreiche renommierte Awards von nationalen und internationalen Analysehäusern.

2014 kam Florian Astheimer als Risiko- und Portfoliomanager hinzu. Der Managing Partner von Empureon war von 2014 bis 2023 ebenfalls für FERI Trust tätig, zunächst zwei Jahre im Bereich Risiko Management und derivative Overlay-Strategien, bis er 2016 ins Portfoliomanagement wechselte. Der Experte für die Bereiche Portfoliokonstruktion, Trading und Fonds-Setup war zugleich für die IT-Architektur der Fonds verantwortlich und hat die Programmierung der Modelle maßgeblich weiterentwickelt.

2018 startete Ahmet Peker im Bereich Institutionelle Kunden. Der Managing Partner von Empureon war zwischen 2018 und 2023 bei FERI Trust im Bereich Institutionelle Kunden Deutschland tätig, ab Anfang 2020 als Leiter. 2019 komplettierte Erik Wille das Volatilitätsstrategien-Team. Der Associate Director im Investment-Management von Empureon kümmerte sich von 2019 bis 2023 als Portfoliomanager bei FERI Trust um die Umsetzung der Fondsmodelle im Bereich der Volatilitätsstrategien, das Trading und das Research.

Zwei Strategien zum Auftakt

Das Empureon-Team hat seine Wurzeln in der Fondsselektion beziehungsweise im Multi-Asset-Fondsmanagement. „Wir haben daher das Mindset eines Endinvestors“, betont Daniel Lucke und ergänzt: „Hinzu kommen ein umfangreiches Derivate-Know-How und über ein Jahrzehnt an Erfahrung im Management von Derivate-Fonds.“

Empureon Capital Management geht im Gründungsjahr mit zwei Strategien an den Start. Die eine zielt auf eine systematische und risikokontrollierte Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie am US-Aktienmarkt ab. Die andere fokussiert sich auf die systematische und risikokontrollierte Outperformance des S&P 500.

Den Fokus auf die beiden Strategien begründet Lucke wie folgt: „Der Name Empureon, den wir uns gegeben haben, ist für uns Verpflichtung und Programm: Der Fokus auf das Wesentliche.“

