Ende der Sanktionen Diese Aktien profitieren vom Ende des Atomstreits mit Iran

Auf der einen Seite sind da natürlich die Ölgesellschaften wie BP, Royal Dutch Shell und Total, die prüfen, wie sie ein Ende der Sanktionen nutzen können. Aber auch Unternehmen, die Konsumgüter, von Nahrungsmitteln und Zigaretten bis hin zu Autos und Luxushandtaschen verkaufen, sollten gute Geschäfte mit den 80 Millionen Iranern machen können.



Nach Einschätzung von Investoren und Analysten dürften von der Einigung am Dienstag unter anderem Danone, Nestlé, Peugeot und Airbus profitieren, ebenso wie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und British American Tobacco.



„Am unmittelbarsten profitieren die Unternehmen, die bereits im Iran präsent sind und die unter den Sanktionen gelitten haben“, sagt Ramin Rabii von der Teheraner Investmentboutique Turquoise Partners. Rabii setzt noch Coca Cola und Pepsi auf die Liste.



Es könne noch sechs Monate dauern, bis der iranische Markt wieder zugänglich sei, meint Ross Denton, Partner bei der Anwaltskanzlei Baker & McKenzie LLP. Aber für die Unternehmen, die mit dem schwachen Wachstum in Europa zu kämpfen haben, lohne sich das Warten.



Europäische Unternehmen seien am besten positioniert, um von den 120 Milliarden Dollar (109 Milliarden Euro) an gesperrten Ölerträgen zu profitieren, die erst in die Staatskasse fließen und dann in die Konsumausgaben durchsickern werden, sagt Jan Dehn von Ashmore Group. In London. „Die geografische Nähe Europas bietet gewisse Vorteile, vor allem für Massengüter wie Nahrungsmittel“, so Dehn. „Iran war ein sehr, sehr großer Importeur von Fetakäse aus Nordeuropa, und viele Milchprodukte werden wahrscheinlich sehr gut laufen.“ Der iranische Milchproduktemarkt hatte 2010 ein Volumen von 2,1 Milliarden Dollar und soll laut Euromonitor bis 2020 auf bis zu 18 Milliarden Dollar wachsen.



Der Handel mit dem Iran würde auch Milchprodukteherstellern helfen, die unter dem russischen Embargo für westliche Nahrungsmittel leiden. „Viele Hersteller hatten ihre Produktion hochgefahren, um die boomende Nachfrage aus Russland zu befriedigen, und stehen jetzt ohne Käufer da“, erläutert Euromonitor-Analystin Lianne van den Bos.



Frankreich, das traditionell gute Beziehungen zum Iran hat, dürfte besonders von einem Ende der Sanktionen profitieren. „Die französischen Autohersteller Renault und Peugeot haben ein großes, aber ruhendes Geschäft im Iran, das wahrscheinlich reaktiviert werden wird“, schreibt Mohamad Al Hajj von EFG-Hermes U.A.E. Ltd in Dubai. Der Iran war vor den Sanktionen der zweitgrößte Markt von Peugeot.



Auch Airbus ist gut positioniert, neben dem amerikanischen Konkurrenten Boeing, weil der Iran nach jahrelangem Embargo eine veraltete Flugzeugflotte hat.



Auch französische und italienische Luxusgüterfirmen können auf Geschäft hoffen. Wegen der strengen Vorschriften für Werbung allerdings weniger auf den Straßen von Teheran. Vielmehr werden sie wohl versuchen, iranische Touristen in Läden in den liberaleren Golfstaaten oder in Europa zu locken.



„Der interessante Teil des Markts sind die Iraner, die oft ins Ausland reisen, und die Zunahme bei Auslandsreisen geht von den wohlhabendsten aus“, sagt Mario Ortelli, Analyst bei Sanford C. Bernstein in London. Er sieht unter anderem Louis Vuitton, Hèrmes und Prada als mögliche Profiteure, ebenso die Kering-Marken Gucci, Bottega Venetta und Yves Saint Laurent.



Am anderen Ende des Verbrauchermarkts haben die Tabakfirmen ein Auge auf die Iraner geworfen, die jährlich rund 52,6 Milliarden Zigaretten rauchen, wie auf der Website von British American Tobacco zu lesen ist. „Ich würde hier auf Philip Morris International, Japan Tobacco, BAT und Imperial setzen“, sagt Bloomberg-Intelligence-Analyst Kenneth Shea.



So attraktiv der Iran auch sein mag, fraglich bleibt, wie dauerhaft eine Atomvereinbarung sein wird und welche Gewinne der Staat ausländischen Firmen erlaubt. Zudem steht noch die Billigung der Vereinbarung durch den US-Kongress aus.



BP, Shell und Total haben bereits mitgeteilt, dass sie zu Investitionen bereit sind. Sie wollen aber sicher sein, dass die Bedingungen für eine Rückkehr in den Iran besser sind als die Verträge, die in den frühen 2000-er Jahren ausländischen Ölfirmen angeboten wurden. Und US-Unternehmen werden achtgeben müssen, dass sie nicht Opfer einer möglichen Abkühlung der Beziehungen werden.