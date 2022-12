Bergos-Ausblick 2023 Ende des Bärenmarktes bei Anleihen

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Anleihen aus dem Untergewicht auf neutral gestuft

Till Christian Budelmann, Bergos

Nach einem annus horribilis für Anleger dürfte ihnen 2023 wieder etwas mehr Freude bereiten. Wirtschaftlich geht es allerdings erst einmal bergab, was unserer Ansicht nach bereits von den Kapitalmärkten antizipiert wurde. Dennoch müssen sich Investoren auf Volatilität einstellen. Entscheidende Faktoren werden 2023 die Inflation und die damit verbundene Zinsentwicklung sein. Wir erwarten, dass sich in den USA die Inflation nach rund 8 Prozent im Jahr 2022 im kommenden Jahr auf 4 bis 4,5 Prozent halbiert. In der Eurozone bleibt sie aufgrund der anhaltenden Energiekrise noch hartnäckiger. Nach 8,5 Prozent 2022 soll sie 2023 etwa 6 bis 7 Prozent betragen, so die Bergos-Prognose.

Im Zinserhöhungszyklus sind die USA der Eurozone wie üblich etwas voraus. Die Terminkontrakte spiegeln derzeit einen Höhepunkt des US-Leitzinses von ungefähr 5 Prozent Mitte März 2023 wider. Für den Zinssatz der EZB preist der Markt einen Spitzenwert von 3 Prozent im Juni ein. Es bleibt das Risiko, dass die Inflation auf hohem Niveau verharrt und die Notenbanken stärker und länger agieren müssen als bislang gepreist.

Die Zinserhöhungen haben für Anleger einen wichtigen Effekt. Anleihen gewinnen im Multi-Asset-Kontext an Bedeutung. Für uns waren Aktien lange attraktiver als Bonds und daher relativ stärker gewichtet. Das hat sich jetzt geändert. Nachdem wir Anleihen 2020 und 2021 durchgehend im Untergewicht hatten, haben wir die Asset-Klasse jetzt auf neutral hochgestuft. Dafür war vor allem ein Grund ausschlaggebend: das Yield Gap, also der Abstand zwischen der Gewinnrendite von Aktien und der Rendite von zehnjährigen Anleihen, ist weiter gesunken. In den USA liegt es nur noch bei 1,9 Prozentpunkten und damit nur noch auf dem historischen Durchschnitt seit den 1970er Jahren. Aktien sind also fundamental nicht mehr attraktiver als Anleihen.

Oder in anderen Worten: Das Kürzel TINA (there is no alternative) wird durch TARA (there are reasonable alternatives) abgelöst. Und diese sinnvolle Alternative zu Aktien sind Anleihen, die wieder stärker in ein Multi-Asset-Portfolio gehören. Dabei denken wir weniger an Staatsanleihen, sondern vor allem an Unternehmensanleihen guter Qualität, die wieder anständige Renditen bieten. Jedoch halten wir nach wie vor an eher kurzen Durationen fest.