Cofinpro sieht die klassische Geldanlage vor einem fundamentalen Umbruch. KI-Agenten und Embedded Investment: Worauf sich Banken und Finanzdienstleister einstellen sollten.

KI-Agenten werden unter anderem bei der Geldanlage zukünftig eine wichtige Rolle spielen, skizziert ein Thesenpapier von Cofinpro

Während viele Banken noch über die digitale Transformation diskutieren, sieht die Unternehmensberatung Cofinpro eine neue spezifische Revolution aufziehen – die das Wertpapiergeschäft betrifft und dieses von Grund auf umkrempeln könnte.

Die Wertpapieranlage werde sich zum „unsichtbaren Begleiter“ wandeln, der im Alltag von Verbrauchern allgegenwärtig sein wird. So zumindest lautet eine der Thesen, die die Cofinpro-Berater Stefan Söllner und Philip Mayer aufstellen.

Cofinpro berät deutschlandweit Banken und Fondsgesellschaften. In einem Thesenpapier unter dem Titel „Die neue Architektur des Wertpapiergeschäfts“, das unserer Redaktion exklusiv vorab vorlag, skizzieren die Autoren sechs zentrale Entwicklungen, auf die sich der Finanzvertrieb einstellen sollte.

Vom Standarddepot zum Finanz-Autopiloten

Ein einschneidender Wandel betrifft etwa die Portfolioverwaltung selbst. „Standard-Portfolios sind tot – der Finanzen-Autopilot übernimmt“, lautet eine der Thesen. Künftig sollen intelligente Systeme Investitionsentscheidungen in Echtzeit treffen – basierend auf persönlichen Lebensereignissen von Finanzkunden, zum Beispiel einem Hauskauf, Familienzuwachs oder bei einem Jobwechsel.

„Moderne Portfolios agieren wie ein autonomes System“, skizzieren die Cofinpro-Experten. Der KI-Agent könne „binnen Sekunden Investitionsentscheidungen treffen, für die menschliche Portfoliomanager oder Bankberater Stunden oder Tage benötigen würden“.

Embedded Investment als neuer Standard

Einen weiteren Paradigmenwechsel prognostiziert Cofinpro beim Kundenzugang. Die Geldanlage werde immer mehr in den ganz gewöhnlichen Alltag von Menschen vordringen. Bei jedem Bezahlvorgang könnten etwa zu künftig automatisch Mikroinvestments in ETFs oder tokenisierte Vermögenswerte fließen – „geräuschlos, intelligent und nahezu unsichtbar“.

Dieses Konzept des „Embedded Investment“ vergleichen die Berater mit Payback-Punkten, die im Hintergrund gesammelt werden – nur dass sie statt in Prämien in Wertpapierprodukte eingelöst werden. Banken, die dann keine API-fähige Schnittstellen für Bezahl- und Konsumplattformen vorhielten, drohten den Zugang zu Kunden verlieren.

Weg vom „Gießkannenprinzip“

Auch beim Produktangebot rät Cofinpro zu einem radikalen Umdenken. „Wer alle Kunden gleichbehandelt, wird keinem gerecht“, lautet eine weitere These. Banken müssten ihre Kunden auf Basis von Datenanalyse in Segmente aufteilen und ihre Produkte entsprechend ausrichten – „von Self-Service bis Premium“.

Die Beratungsgesellschaft umreißt drei Kundengruppen: Für gewöhnliche Retail-Kunden seien einfache, kostengünstige und digital steuerbare Produkte wichtig. Vermögende Kunden wollten persönlich betreut werden und suchten auch exklusivere Anlagemöglichkeiten. Dazwischen stünden hybride Kundengruppen, „die hohe Erwartungen an digitale Convenience und individuelle Relevanz haben“.

Automatisieren oder auslagern

Die Cofinpro-Experten geben auch konkrete Tipps, wie Banken sich für die sich wandelnden Kundenbedürfnisse fit machen können: Automatisierung beziehungsweise Outsourcing seien „alternativlos“. Statt immer weiter an bestehenden und mitunter veralteten IT-Systemen weiterzuwerkeln, sei es sinnvoller, Prozesse neu aufzusetzen - oder sie im Zweifel auf Spezialanbieter auszulagern. Gerade sogenannte Commodity-Funktionen wie Settlement oder Reporting ließen sich sehr gut von Drittanbietern übernehmen.

Modulare Infrastruktur

Besonders kritisch bewerten die Berater starre IT-Strukturen. „Wer auf monolithische Eigenentwicklungen setzt, produziert ungewollt Sonderlösungen und technische Schulden“, warnen Söllner und Mayer. Stattdessen raten sie zu offenen Plattformen, über die sich einzelne Prozesse modular abrufen und kombinieren ließen, etwa KYC-Prozesse, Orderausführung oder Reporting.

Die Dinge aus Kundensicht betrachten

Ganz generell sollten Banken versuchen, auf alle Prozesse durch die Brille ihrer Kunden zu schauen. Moderne Finanzkunden bewegten sich in einem digitalisierten Alltag, in dem KI-Agenten eine immer größere Rolle spielten. Die Autoren raten: Banken sollten in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten setzen, die die Fida-Verordnung in Aussicht stellt - ein System aus offenem Datenaustausch und Schnittstellen, das nach Willen des EU-Gesetzgebers die Geldanlage transparenter machen und für produktiven Wettbewerb sorgen soll.

Plattform statt Produktanbieter

Das Fazit der Cofinpro-Analyse: „Nicht der Kunde sucht die Bank, sondern die Bank muss im Alltag der Kunden präsent sein.“ Banken sollten tunlichst darauf achten, dass ihr Angebot nicht austauschbar werde. Dies erfordere neben neuen Technologien in den Unternehmen allerdings auch neue Denkweisen.

Das vollständige Thesenpapier von Cofinpro lässt sich hier ansehen >>