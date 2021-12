Karen Schmidt 23.02.2009 Lesedauer: 1 Minute

Ende März kommt die Allianz Bank

Trotz des Verkaufs der Dresdner Bank an die Commerzbank hält der Versicherer Allianz an seiner Strategie, Versicherungen und Bankvermögen aus einer Hand anzubieten weiter fest. Ab dem 28. März soll die Allianz Bank an den Start gehen.