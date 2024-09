Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

„Ich war immer ein Fan unserer Konzepte bei AMF und bin zuversichtlich, dass wir unsere Strategien nun gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln werden“, so Çela. Er ergänzt: „Es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit Oliver Heidecker den AMF Family & Brands Aktienfonds zu managen und künftig weitere Mandate aufzulegen.“

Endrit Çela hat kürzlich die Investment-Boutique Shareholder Value Management verlassen und ist zur AMF Capital zurückgekehrt. Das hat dieses Medium exklusiv erfahren. Bei seinem neuen Arbeitgeber übernimmt Çela die Position eines Teilhabers und Portfoliomanagers.

Çela war bereits bei AMF Capital

Für Çela ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Er begann seine Karriere 2014 bei AMF Capital als Praktikant und Werkstudent, bevor er 2017 zur Shareholder Value Management wechselte. Während seiner Zeit dort vertiefte er seine Kenntnisse im Vertrieb und als Client Portfolio Manager. Zudem absolvierte er den Studiengang des zertifizierten Investmentfonds Managers an der Frankfurt School of Finance & Management.

Geboren 1988 in Durrës, Albanien, und aufgewachsen in Walled Lake, Michigan, bringt Çela einen internationalen Hintergrund mit. Neben seiner Tätigkeit bei AMF Capital engagiert er sich in der Finanzbildung. Er ist Mitgründer des Podcasts „Investmentbabo“, Gründer des englischsprachigen Podcasts „Capital Markets Quickie“ und der Fondsgipfel-Akademie, einer Online-Weiterbildungsplattform für Finanzberater. Çela plant, neue Formate und eine „brandneue Akademie“ für Finanzbildung zu entwickeln.