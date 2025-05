in Fonds

Aktuell stehen Energieaktien vor einer spannenden Phase: Während traditionelle Öl- und Gasunternehmen durch den Übergang zu nachhaltigen Energien herausgefordert werden und bereits darauf reagieren, bieten sie gleichzeitig Chancen durch steigende Energiepreise und Investitionen in neue Technologien.

Zudem könnten geopolitische Spannungen, wie Konflikte im Nahen Osten oder Sanktionen gegen energieexportierende Länder die Preise für fossile Brennstoffe weiter anheben, was die Gewinne der Energieunternehmen stützen würde.

Kurzfristige Unsicherheiten

Auf der anderen Seite sind manche Energieaktien auch Risiken ausgesetzt. Die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, politische Regulierungen, Umweltauflagen und eben genau dieser zunehmende Druck auf fossile Brennstoffe zugunsten erneuerbarer Energien können temporär die Branche belasten. Zudem sind die Energiepreise oftmals volatil, die Inflation steigt, und die globale Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Unsicherheit, was die Investitionsentscheidungen erschwert.

Langfristige Chancen

Langfristig bieten Energieaktien jedoch Potenzial, insbesondere dann, wenn die Energiewende gelingt und die Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen wächst. Anleger sollten die Diversifikation innerhalb des Sektors sowie die jeweiligen Fondsstrategien genau prüfen oder sich für Fonds entscheiden, deren Portfolio flexibel allokiert werden kann. Insgesamt kann eine Investition in Energieaktienfonds eine Chance sein, ein bestehendes Portfolio zu ergänzen, um die Renditechancen auf lange Sicht zu erhöhen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn Energie-Aktienfonds, die sich in den vergangenen fünf Jahren am besten entwickelt haben. Dabei wurden sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch ETFs in die Auswertung einbezogen. Gehedgte Produkte sowie institutionelle Anteilsklassen wurden nicht berücksichtig (Stand der Daten: 23. Mai 2025). Basis der Daten: FWW-Fondsexplorer.

Platz 10: TBF Smart Power

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 05.09.2011

05.09.2011 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Hansainvest

Hansainvest ISIN: DE000A1H44P9

Performance YTD: -2,16%

-2,16% Performance 1 Jahr: 9,43%

9,43% Performance 3 Jahre: 40,01%

40,01% Performance 5 Jahre: 140,27%

Performance 10 Jahre: 74,36%

74,36% Volatilität 3 Jahre: 19,47%

19,47% Volumen in Mio. EUR: 199 (Stand: 31. März 2025)

199 (Stand: 31. März 2025) Währung: CHF

Platz 9: Xtrackers MSCI USA Energy ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 12.09.2017

12.09.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BCHWNS19

Performance YTD: -8,31%

-8,31% Performance 1 Jahr: -10,46%

-10,46% Performance 3 Jahre: 7,73%

7,73% Performance 5 Jahre: 155,33%

Performance 10 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: 26,47%

26,47% Volumen in Mio. EUR: 55 (Stand: 30. April 2025)

55 (Stand: 30. April 2025) Währung: USD

Platz8: iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 16.09.2011

16.09.2011 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B6R51Z18

Performance YTD: -9,12%

-9,12% Performance 1 Jahr: -14,96%

-14,96% Performance 3 Jahre: -4,50%

-4,50% Performance 5 Jahre: 157,37%

Performance 10 Jahre: 12,61%

12,61% Volatilität 3 Jahre: 26,94%

26,94% Volumen in Mio. EUR: 173 (Stand: 30. April 2025)

173 (Stand: 30. April 2025) Währung: USD

Platz 7: iShares S&P 500 Energy Sector ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 20.11.2015

20.11.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B42NKQ00

Performance YTD: -8,57%

-8,57% Performance 1 Jahr: -12,20%

-12,20% Performance 3 Jahre: 6,22%

6,22% Performance 5 Jahre: 160,08%

Performance 10 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: 26,76%

26,76% Volumen in Mio. EUR: 700 (Stand: 31. März 2025)

700 (Stand: 31. März 2025) Währung: USD

Platz 6: Invesco Energy S&P US Select Sector ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 16.12.2009

16.12.2009 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management

Invesco Investment Management ISIN: IE00B435CG94

Performance YTD: -8,76%

-8,76% Performance 1 Jahr: -12,28%

-12,28% Performance 3 Jahre: 5,35%

5,35% Performance 5 Jahre: 160,73%

Performance 10 Jahre: 48,33%

48,33% Volatilität 3 Jahre: 27,09%

27,09% Volumen in Mio. EUR: 81 (Stand: 31. Oktober 2024)

81 (Stand: 31. Oktober 2024) Währung: USD

Platz 5: SPDR S&P U.S. Energy Select Sector ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 07.07.2015

07.07.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe

SSgA SPDR ETFs Europe ISIN: IE00BWBXM492

Performance YTD: -8,59%

-8,59% Performance 1 Jahr: -11,84%

-11,84% Performance 3 Jahre: 6,62%

6,62% Performance 5 Jahre: 161,90%

Performance 10 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: 26,90%

26,90% Volumen in Mio. EUR: 719 (Stand: 31. Dezember 2024)

719 (Stand: 31. Dezember 2024) Währung: USD

Platz 4: Amundi Global Hydrogen ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 28.09.2010

28.09.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management

Amundi Asset Management ISIN: FR0010930644

Performance YTD: 4,55%

4,55% Performance 1 Jahr: 8,31%

8,31% Performance 3 Jahre: 44,17%

44,17% Performance 5 Jahre: 164,29%

Performance 10 Jahre: 110,26%

110,26% Volatilität 3 Jahre: 18,60%

18,60% Volumen in Mio. EUR: 57 (Stand: 31. Januar 2025)

57 (Stand: 31. Januar 2025) Währung: EUR

Platz 3: Schroder ISF Global Energy

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 11.07.2008

11.07.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe)

Schroder Investment Management (Europe) ISIN: LU0374901568

Performance YTD: -7,83%

-7,83% Performance 1 Jahr: -15,10%

-15,10% Performance 3 Jahre: 1,27%

1,27% Performance 5 Jahre: 169,37%

Performance 10 Jahre: -19,96%

-19,96% Volatilität 3 Jahre: 21,82%

21,82% Volumen in Mio. EUR: 281 (Stand: 31. März 2025)

281 (Stand: 31. März 2025) Währung: EUR

Platz 2: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 16.05.2013

16.05.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management

Invesco Investment Management ISIN: IE00B94ZB998

Performance YTD: -2,93%

-2,93% Performance 1 Jahr: 9,18%

9,18% Performance 3 Jahre: 54,94%

54,94% Performance 5 Jahre: 196,34%

Performance 10 Jahre: 25,91%

25,91% Volatilität 3 Jahre: 21,78%

21,78% Volumen in Mio. EUR: 330 (Stand: 31. Oktober 2024)

330 (Stand: 31. Oktober 2024) Währung: USD

Platz 1: Pimco MLP & Energy Infrastructure ISIN IE00BRS5SV26

