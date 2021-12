Anfang September fand in Singapur die 35te Ausgabe der APPEC, der Asian Pacific Petroleum Conference, statt. Es ist kein Zufall, dass die wahrscheinlich größte Konferenz rund um die Ölindustrie im asiatischen Raum ausgerechnet in Singapur stattfindet.

Über ein Viertel der weltweiten Schiffsbetankungen (sog. Bunkering) finden in Singapur statt, es dient als einer der größten Umschlagsplätze für Öl weltweit und liegt an strategisch wichtigen Schiffsfahrt-Routen. Der Handel und die Schiffsfahrt sind Singapur damit gewissermaßen in die Wiege gelegt worden.

Dies betonte auch Peter Ong, Vorstandsvorsitzender von Singapur Enterprise, ehe Experten aus der Industrie (BP, Shell, Eni, Gazprom, Equinor) einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen am Ölmarkt gaben und die Rolle von Öl in Zeiten von makroökonomischer Unsicherheit diskutierten.

Auch die „IMO 2020“, eine Richtlinie, die ab 01.01.2020 den Schadstoffausstoß von Schiffen enorm reduzieren soll, war ein zentrales Thema der APPEC 2019. Hier waren es vor allem große Reedereien, internationale Schiffsfahrtorganisationen und Erdöl-Raffinerien, welche die Auswirkungen der neuen Richtlinie in Experten-Paneelen und Fachvorträgen diskutierten.

Mohammed Barkindo, General-Sekretär der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) mahnte in einer Live-Einschaltung, dass kein einzelnes Produzentenland versuchen soll, den Ölmarkt zu destabilisieren.

Dies war wohl eine Anspielung auf die USA, welche in den letzten Jahren die eigene Produktion, dank des Schieferöl-Booms, konstant erhöhte und die Relevanz der OPEC zunehmend reduziert.