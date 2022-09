ANZEIGE

BlackRock Marktausblick Warm anziehen!

In der vergangenen Woche fügte die russische Regierung der an Grotesken nicht gerade armen Auseinandersetzung um Energielieferungen eine weitere Farce hinzu. Wegen eines Lecks, so hieß es nun, müsse die Lieferung von Erdgas durch die Pipeline Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit eingestellt werden.