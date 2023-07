Academy-Aktiencheck Energiekick fürs Depot: In diesen Fonds und ETFs ist Monster Beverage hoch gewichtet

Du bist kein Freund von Einzelaktien? Du magst ETFs und Fonds, hast aber trotzdem Lust auf eine höhere Gewichtung deiner Lieblingsaktien? Wir durchforsten das Fondsuniversum und zeigen dir, in welchen Aktienpaketen dein Favorit am stärksten vertreten ist. Heute: Monster Beverage.

© Imago Images / Manfred Segerer

Der Wachmacher Nummer eins ist für viele Verbraucher die morgendliche Tasse Kaffee. Doch seit einiger Zeit gewinnt ein neuer Trend an Fahrt. Weltweit greifen vor allem junge Menschen zu koffeinhaltigen Limonaden, Cola und vor allem Energydrinks. Letzteren wird aufgrund ihres erhöhten Koffein- und Tauringehalts eine leistungssteigernde und belebende Wirkung zugeschrieben.

Deutschland im Energy-Drink-Fieber

Der weltweite Umsatz und Absatz von Energydrinks und Sportgetränken ist laut Statista in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. In Deutschland gipfelte er zuletzt in einem durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 6,4 Litern. Damit gehören Energydrinks im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zu den am stärksten wachsenden Getränkesegmenten.

Eine Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) belegt: Fast 70 Prozent aller Jugendlichen trinken Energydrinks. Sie vertreiben Müdigkeit und steigern die Konzentrationsfähigkeit, heißt es. Weltweit profitieren die großen Softdrink-Riesen von diesem Trend. Doch die kultigen Limonaden kleinerer Hersteller sind dabei, den Giganten Coca-Cola und Pepsico mehr und mehr Marktanteile streitig zu machen.

Red Bull - ein Gigant unter den Energy Drinks

Betrachtet man allein den Absatz von Energydrinks ist Red Bull unangefochtener Marktführer - weltweit und in Deutschland. Rund 50 Prozent Marktanteil konnten die Getränke des Brausegiganten mit dem roten Bullen im Jahr 2021 für sich verbuchen. Weltweit setzte das Unternehmen zuletzt rund 9,7 Milliarden Euro um und verkaufte fast zwölf Milliarden Dosen. Der enorme Erfolg des Unternehmens weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei den Anlegern und so stellt sich für viele die Frage, ob es eine Aktie von Red Bull gibt.

Doch eine Red Bull-Aktie gibt es derzeit nicht. Der Konzern wird nicht an der Börse gehandelt. Stattdessen gehört der Getränkehersteller zu je 49 Prozent der Distribution & Marketing GmbH und der TC Agro Agrotrading Company. Über erstere hielt Firmengründer Dietrich Mateschitz seine Anteile an Red Bull. Nach seinem Tod gingen diese auf seinen Sohn Mark Mateschitz über.

Von Orangensaft zu Monster Energy: Die Story von Monster Beverage

Der größte Konkurrent von Red Bull ist das US-amerikanische Unternehmen Monster Beverage. Allerdings liegt der Marktanteil von Monster Energy in Deutschland nur bei knapp 16 Prozent. Auf dem amerikanischen Heimatmarkt konnte Monster dem Konkurrenten in den letzten Jahren bereits deutlich Marktanteile abnehmen. Hier liegt Monster mit einem Marktanteil von rund 45 Prozent einige Prozentpunkte vor Red Bull.

Die Geschichte des Unternehmens geht auf das Jahr 1935 zurück, als Hubert Hansen und seine Söhne in Südkalifornien begannen, frische Orangen zu pressen und den Saft in Glasflaschen zu verkaufen. Hauptabnehmer waren Filmstudios und Einzelhändler, die per Lastwagen beliefert wurden. Tim Hansen, der Enkel von Hubert, erweiterte die Produktpalette nach und nach um eine Reihe von Erfrischungsgetränken. Diese waren damals frei von Farbstoffen, Koffein, Aromen und Konservierungsstoffen. Unter dem Markennamen „Hansen's Natural“ feierte das Unternehmen seinerzeit regionale Erfolge.

Im Jahr 1988 ging das Familienunternehmen in Konkurs. Es wurde von der California Co-Packers Corporation aufgekauft und unter dem alten Familiennamen „Hansen Natural Company“ weitergeführt. Gegen Ende der 1980er Jahre stellte das Unternehmen dann die Weichen für den Aufstieg zu einem der führenden Hersteller von Energy Drinks. Der Börsengang fand im Jahr 1990 statt.

Die Aktie startete zu diesem Zeitpunkt als Pennystock. Lange Zeit war der Preis für einen Softdrink des Unternehmens deutlich höher als der Preis für eine Aktie. Sein bis heute bekanntestes Produkt brachte Monster Beverage 2002 auf den Markt: „Monster Energy“. Das Getränk war von Anfang an sehr erfolgreich und avancierte schnell zur Kultmarke bei jungen Konsumenten und Extremsportlern.

Erfolgsbilanz ohne Schulden und beeindruckendes Umsatzwachstum

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

In den Folgejahren gelang es dem Unternehmen, schuldenfrei und äußerst profitabel zu arbeiten. Seit 2001 wuchs der Umsatz des Unternehmens jährlich um mindestens neun Prozent. Auch die 2015 begonnene Geschäftsbeziehung mit dem Coca-Cola-Konzern, der für 2,15 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 16,7 Prozent erwarb, scheint für beide Seiten vor allem im weltweiten Vertrieb Vorteile zu bringen. Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz des Unternehmens bereits auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2024 soll Monster Beverage laut durchschnittlicher Analystenschätzung bereits an der Umsatzmarke von acht Milliarden US-Dollar kratzen.

Das Vertriebsnetz von Coca-Cola ermöglicht dem Unternehmen eine kontinuierliche Expansion. Das gilt vor allem für China, wo der Durst nach Energy-Drinks besonders stark wächst. Laut dem Fachmagazin Beverage Daily wird China bis 2021 wohl 47 Prozent des globalen Marktes ausmachen. Während der Corona-Pandemie brach der Aktienkurs von Monster Beverage zwar um bis zu 20 Prozent ein. Inzwischen ist das Unternehmen aber wieder auf Wachstumskurs. Damit das so bleibt, plant Monster neue Getränke ins Sortiment aufzunehmen, zum Beispiel im Bereich Spirituosen, auch ein Hanfgetränk ist im Gespräch. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Produktpalette kontinuierlich erweitert und den Konsumtrends angepasst. Dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein trägt das Unternehmen beispielsweise mit der zuckerfreien Produktlinie “Monster Ultra” Rechnung.

Kontrovers und kultig: Monster Beverage's umstrittenes Image

Das ist auch dringend nötig. Denn die Getränke mit dem grellen „M“ auf der Aluminiumdose sind immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. So musste sich Monster bereits mehrfach vor Gericht verantworten, weil das Unternehmen angeblich eine Mitschuld am Tod jugendlicher Konsumenten trage.

Monster Beverage setzt - wie der große österreichische Wettbewerber Red Bull - auf das Sponsoring spektakulärer Sportarten wie Motocross, BMX, Skateboarding, Formel 1, MotoGP, Ski- und Snowboardsport. Musiker und Musikveranstaltungen sind ebenso Gegenstand des Sponsorings. Hier wird die Botschaft vermittelt: Monster ist mehr als ein Getränk. Monster ist Lifestyle.

Die Aktie im Überblick:

Monster Beverage Chart © Wikifolio

ISIN: US61174X1090

US61174X1090 Marktkapitalisierung: 55 Milliarden Euro

55 Milliarden Euro Wertentwicklung 5 Jahre: 107 Prozent

107 Prozent Wertentwicklung 10 Jahre: 573 Prozent

573 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis: 47,7 Prozent

47,7 Prozent Dividendenrendite: 0,00 Prozent

0,00 Prozent Umsatz 2022: 6,0 Milliarden Euro

6,0 Milliarden Euro Umsatzwachstum zum Vorjahr: 28 Prozent

28 Prozent Gewinnmarge 2022: 18,88 Prozent

Monster-Performance an der Börse: Energy-Drink auf Platz eins vor Apple und Amazon

Die Monster-Aktie gehört indes zu den absoluten Monster-Performern an der Börse. Lag der Kurs im Januar 2010 noch bei rund 3 US-Dollar, zahlt man heute fast 58 Dollar für eine Aktie. Mit einem jährlichen Plus von 37 Prozent liegt der Energy-Drink-Hersteller in der aktuellen 25-Jahres-Langzeitanalyse der Boston Consulting Group unangefochten auf Platz eins, weit vor Apple und Amazon. Seit Ende des Jahres 1999 hat die Aktie eine fast unglaubliche Wertsteigerung von 116.000 Prozent erzielt. Wer damals einem Betrag von 1.000 Dollar in das Unternehmen investiert und seine Aktien bis zum heutigen Tag gehalten hätte, wäre inzwischen Millionär.

Umso erstaunlicher erscheint es, dass die Aktie nur in wenigen Fonds und ETFs wirklich hoch gewichtet ist. Dennoch haben wir ein paar Exemplare ausfindig gemacht, die wir auf den folgenden Seiten vorstellen.

Stand der Daten: 31. Juli 2023