Die Investitionen in Rechenzentren kommen noch zu den umfangreichen Investitionen durch das Reshoring hinzu. In den USA sind die Investitionen der verarbeitenden Industrie in den Bereichen Computer, Elektronik und im Elektrosektor allein in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt auf mehr als 135 Milliarden US-Dollar gestiegen (EG Datastream, U.S. Census Bureau, 15. Mai 2024). Drei Jahre zuvor waren es nur 8 Milliarden US-Dollar. Zu den Nutznießern dieser Investitionen in Bezug auf die Nachfrage gehören Unternehmen, die energieeffiziente Bauteile und Anlagen für Rechenzentren, die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge, die Herstellung von Solarmodulen und Halbleiterfertigungsanlagen anbieten.

Starker Anstieg beim Stromverbrauch von Rechenzentren zu erwarten

Schon heute verbrauchen Rechenzentren für den Betrieb und die Kühlung der Server 3 bis 4 Prozent des gesamten Stroms in den USA. Da immer mehr KI-Rechenzentren gebaut und ans Netz angeschlossen werden, wird erwartet, dass ihr Anteil am Stromverbrauch bis 2030 auf 7 bis 15 Prozent ansteigt (Thunder Said Energy, Forschung und Daten, Juni 2024). Wir gehen davon aus, dass die ressourcenintensiven Rechenzentren und die benötigte Infrastruktur letztlich die Kreislaufwirtschaft antreiben werden, zumal viele der beteiligten Unternehmen ihre eigenen Dekarbonisierungsziele verfolgen. Das Recycling von Werkstoffen, Stahlgestellen und Servern sowie die Wasseraufbereitung können die Kohlendioxidemissionen und den Energiebedarf erheblich senken.

Die nachstehenden Grafiken zeigen, wie KI die US-Stromnachfrage im kommenden Jahrzehnt erhöhen könnte. Der Zuwachs würde erhebliche Investitionen in das Energie-Ökosystem erfordern über Anbieter von Netztechnologien und Stromerzeugungsanlagen.

Grafik 1: Der weltweite Energiebedarf des Internets könnte bis 2030 um das 2,5-fache auf 2.000 Terrawattstunden steigen

Quelle: BlackRock unter Verwendung von Daten von Thunder Said Energy, Juni 2024.

Die Investitionen in das Stromnetz könnten sich angesichts der großen Zahl von Projekten, die einen Netzanschluss benötigen, und der Verzögerungen bei der Beschaffung von Netzkomponenten wie zum Beispiel Transformatoren als Nadelöhr erweisen.

Die Energiewende mit der Umstellung auf erneuerbare Energien ist zudem materialintensiv. Dies gilt auch für Rechenzentren und den Netzausbau. Wir gehen davon aus, dass für jedes Megawatt Rechenleistung 20 bis 40 Tonnen Kupfer benötigt werden. Die Kupferlager sind aber bereits jetzt fast leer (London Metal Exchange und The Commodity Exchange Inc, COMEX, März 2024).

Grafik 2: Solar und Windenergie für die wachsende US-Stromnachfrage.

In den USA ist die Stromnachfrage in den letzten 20 Jahren um 0,5 Prozent pro Jahr gestiegen, bis 2030 könnte der Verbrauch jährlich um 2,4 Prozent zunehmen (+100 TWh pro Jahr).

Quelle: BlackRock unter Verwendung von Daten von Thunder Said Energy, Juni 2024.

