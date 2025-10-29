Keine Energiewende ohne gute Batterien – der L&G Battery Value-Chain ETF bietet Anlegern Zugang zu einem Zukunftsmarkt. Nicht nur seine Jahresperformance überzeugt.

Die Nachfrage nach leistungsfähigen Batterien wächst rasant – getrieben durch den Ausbau erneuerbarer Energien, Elektromobilität und Digitalisierung. Batterien sind nicht nur essenziell für Elektrofahrzeuge, sondern auch für stationäre Energiespeicher, Smartphones und industrielle Anwendungen.

Die Wertschöpfungskette reicht von der Rohstoffgewinnung über die Zellproduktion bis hin zur Integration in Endprodukte. In diesem dynamischen Umfeld positioniert sich der L&G Battery Value-Chain ETF (ISIN: IE00BF0M2Z96) als fokussierter Themen-ETF, der Anlegern einen breiten Zugang zu Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet.

Globale Nachfrage und technologische Innovation als Rendite-Treiber

Die Batterieindustrie profitiert von massiven Investitionen in Forschung, Infrastruktur und Fertigungskapazitäten. Weltweit wird der Ausbau der Elektromobilität und die Dekarbonisierung der Energieversorgung gefördert. Gleichzeitig treiben technologische Fortschritte die Entwicklung leistungsfähigerer, kostengünstigerer und nachhaltigerer Batterien voran. Unternehmen aus den Bereichen Rohstoffabbau, Zellchemie, Elektronik und Recycling stehen im Zentrum dieser Transformation – und genau hier setzt der ETF an.

Diversifikation entlang der Batterie-Wertschöpfungskette

Der im Januar 2018 in Irland aufgelegte ETF bildet den Solactive Battery Value-Chain Index physisch vollständig ab und investiert aktuell in 38 Unternehmen weltweit. Dazu zählen:

Hersteller von Batteriezellen und Speichersystemen

Unternehmen, die Metalle wie Lithium, Nickel oder Kobalt fördern

Anbieter von Batteriekomponenten und Recyclinglösungen

Die Liste an Unternehmen, aus denen die Indexkomponenten ausgewählt werden, wird einmal jährlich im Mai aktualisiert. Der Index selbst wird dann halbjährlich, im Mai und im November, in Übereinstimmung mit den Auswahlkriterien neu zusammengestellt und alle Unternehmen werden zu den Terminen im Index gleichgewichtet.

Die fünf größten Positionen im ETF sind derzeit:

Delta Electronics

Solaredge Technologies

Eos Energy Enterprises

H yundai Electric & Energy



I vanhoe Electric

Diese Top-5 machen aktuell knapp 25 Prozent des Fondsvolumens aus, werden bei der nächsten Indexanpassung im November jedoch wieder so reduziert, dass alle Titel gleichgewichtet sind.

Mit einem Fondsvolumen von knapp 550 Millionen Euro zählt der ETF nicht nur zu den größeren Themenfonds. Im Segment der Batterie-ETFs ist er mit Abstand der größte ETF. Er ist global ausgerichtet, mit einem Fokus auf Nordamerika, Asien und Australien.

Branchenseitig ist das Portfolio sehr ausgewogen. Zyklische Konsumgüter dominieren mit einem Anteil von rund 29 Prozent vor Industriewerten mit 28 Prozent, Grundmaterialien mit 26 Prozent und Informationstechnologie mit 17 Prozent.

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,49 Prozent pro Jahr. Die Erträge des ETF werden thesauriert. Der L&G ETF verfolgt eine nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie und wird in der SFDR-Klassifizierung als Artikel-8-Fonds geführt.

Starke Performance mit Schwankungen

Seit Jahresbeginn 2025 konnte der ETF um über 40 Prozent an Wert zulegen, auf Sicht von zwölf Monaten sogar um rund 50 Prozent. Nach einer Durststrecke in den vergangenen drei Jahren hat der Themen-ETF mittlerweile nicht nur den Turnaround vollzogen, sondern auch eine beeindruckende Rally hingelegt.

Doch eine solche Entwicklung bringt auch starke Schwankungen mit sich, so liegt die Volatilität in den vergangenen Jahren konstant bei rund 22 Prozent, was die dynamische Entwicklung der Branche nochmals untermauert. Der maximale Drawdown der vergangenen drei Jahren lag bei minus 24 Prozent.

Chancen der Batterieindustrie als Beimischung

Der L&G Battery Value-Chain ETF eignet sich für Anleger, die an das langfristige Potenzial der Batterieindustrie glauben und bereit sind, kurzfristige Schwankungen zu akzeptieren. Als Beimischung in technologie- und zukunftsorientierten Portfolios kann der ETF einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten. Die starke Performance zeigt: Batterietechnologie ist ein zentraler Baustein der Energiewende – mit entsprechendem Wachstumspotenzial.