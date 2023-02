Anleger vor epochalem Wandel Die Sorge um Energiesicherheit lädt das Depot auf

Matt Moberg, Franklin Equity Group

2022 war ein überaus ereignisreiches Jahr: Die Inflation, die mit dem Ende von Chinas Null-Covid-Politik fortgesetzte Ausbreitung von Covid-19 und der Krieg in der Kornkammer Europas sind Ereignisse, wie sie die meisten von uns noch nicht erlebt haben. Doch diese aktuellen Entwicklungen sollten den Blick auf die Zukunft nicht verstellen: Wir befinden uns in der Anfangsphase der vierten industriellen Revolution. Wir gehen davon aus, dass sich der Innovationschub, dessen Zeuge wir sind, weiterhin beschleunigt. Und wir sind überzeugt vom Wert eines aktiven Managements, gerade wenn es sich um Investitionen in technologische Innovationen handelt.

Die Jahre 2022 und 2023 werden als ein Zeitraum in Erinnerung bleiben, in dem die entwickelten Volkswirtschaften, insbesondere Westeuropa und Nordamerika, ihren Fokus auf die Energiewende legen; weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien – mit den entsprechenden Investitionen. Auslöser für diesen epochalen Wandel ist der Ukraine-Krieg. Die sich aus den geopolitischen Verwerfungen ergebende Gesetzgebung in den USA in Form des Inflation Reduction Act (IRA) und die entsprechenden Regulierungsvorhaben in der EU sorgen für die notwendigen wirtschaftlichen Stimuli.

Fünf Bereiche mit besonders großem Potenzial

Für die Kapitalanlage ist es unserer Meinung nach am besten, in den Marktsegmenten Vorhersagen zu treffen und zu investieren, in die man das größte Vertrauen hat. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Überlegungen zu Innovationen auf fünf verschiedene Bereiche ausgerichtet: Disruptiver Handel, Humangenomforschung, Intelligente Maschinen, Neue Finanzwelt und Exponentielle Daten. Diese fünf Bereiche sind nicht statisch; neue Themen entstehen und entwickeln sich, während andere in ihrer Bedeutung wieder zurücktreten. Vor zwanzig Jahren zum Beispiel spiegelten unsere Bereiche, die damals im Fokus standen, die Wachstumserwartungen für PCs, Client-Server-Software und Biotechnologie wider. Heute sehen wir, wie sich das Thema Neue Finanzwelt in zwei Bereiche gruppiert: Zum einen haben wir Exponentielle Daten (die Zunahme von Daten und die Blockchain-Technologie führen zu weiteren Effizienzsteigerungen bei der Preisgestaltung für Kapital und Kredite) und zum anderen Disruptiver Handel, weil innovative Bezahldienstleister zu einem wichtigen Bestandteil der E-Commerce-Infrastruktur avanciert sind.

Innovationsbereiche, die das Franklin Innovation Team im Blick hat

Quelle: Franklin Equity Group

Innovation ist überall. Wenn ein Bereich (wie Neue Finanzwelt) ein fester Bestandteil im Wirtschaftsleben geworden ist, wird er von einem anderen ersetzt; in diesem Fall vom Thema Energiewende. Es handelt sich dabei zwar um keine neue Idee; das Eindämmen des Klimawandels und die Senkung der CO 2 -Emissionen sind seit Jahrzehnten ein Ziel der Industrieländer. Externe Schocks können jedoch das Wachstum von Trends beschleunigen. Wir erwarten daher, dass der Ukraine-Krieg in Verbindung mit der Verabschiedung des US Inflation Reduction Act – nicht von ungefähr, sondern letztlich als Reaktion auf den Krieg – neue Arten der Energieerzeugung in den Vereinigten Staaten fördert. Wir stehen an einem Wendepunkt, ab dem es zu einer starken Einbindung von Innovationen in den Energiesektor kommt.

Die Umstellung der weltweiten Energieerzeugung – weg von fossilen Brennstoffen – bedeutet eine der kapitalintensivsten Transformationen der Geschichte. In der Vergangenheit hat es fünfzig bis sechzig Jahre gedauert, um eine Volkswirtschaft auf eine neue Energiequelle umzustellen (Quelle: Vaclav, Smil, „A Global Transition to Renewable Energy Will Take Many Decades,“ Scientific American, 1. Januar 2014).

Immenser Investitionsbedarf bei Energieproduktion und -verteilung

In den kommenden Jahren ist eine verstärkte Energieproduktion aus verschiedenen Quellen erforderlich, darunter Solar-, Wind-, Wasserstoff-, Kernkraft-, Wasser- und geothermische Energie sowie neue Energieformen (Quelle: „Annual Energy Outlook 2022: with projections to 2050,“ US Energy Information Administration, 2022). In jede dieser Arten der Energieerzeugung werden wahrscheinlich immense Mittel fließen, was unserer Meinung nach wieder zu neuen Innovationen und neuen Lösungen führen wird. Neben den Innovationen bei der Energieerzeugung wird die zunehmende Komplexität des Netzes auch zu mehr Investitionen in die Energieübertragung und -verteilung führen – letztlich auch auf der Ebene der Privathaushalte, da die Widerstandsfähigkeit gegen Stromausfälle weltweit immer mehr Hausbesitzer dazu veranlasst, ihre eigene Energie zu erzeugen oder auf eine Notstromversorgung zurückgreifen zu können (Quelle: „The Future of Electric Power in the United States,“ The National Academies Press, Washington DC, 2021, und „How to increase grid resilience through targeted investments,“ McKinsey & Company, 20. Dezember 2021).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Energieverbrauchsmuster ändern werden: Zukünftige Schwerpunkte liegen auf der Optimierung durch Energieeffizienz, Elektrifizierung, datengestützte Konnektivität zur Verbesserung von Prozessen und auf dezentralen Lösungen zur Verbesserung der Flexibilität in der Stromversorgung. Energie ist der Dreh- und Angelpunkt einer industrialisierten Wirtschaft, und Volkswirtschaften mit strukturell niedrigeren Energiepreisen – also solchen, die gegen Schocks gewappnet sind – haben einen teils erheblichen Kostenvorteil. Mit der zunehmenden Multipolarität der Welt wird die Energiesicherheit an Bedeutung gewinnen und für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit immer wichtiger werden.

Wir versprechen uns daher sehr viel vom innovativen Potenzial der Technologien, die für die Energiewende nötig sind. Aufgrund unserer Erfahrung ist dabei aktives Management zwingend erforderlich – nur so lässt sich ein Portfolio durch Hype-Zyklen navigieren und lassen sich Gewinnquellen finden, die das Portfolio dauerhaft unter Strom halten.

