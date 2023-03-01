1,5 Billionen US-Dollar In den USA treibt die Politik die Energiewende voran

Die US-Politik stimuliert saubere Energien und E-Autos
Mehr als 1,5 Billionen US-Dollar werden 2023 und in den Jahren danach aus dem US-Staatshaushalt in Projekte in den Bereichen Infrastruktur, saubere Energien und Elektrofahrzeuge fließen. Weitere 300 Milliarden Euro stellt die Europäische Union im Rahmen ihrer Initiative Global Gateway bereit. Das schiere Ausmaß der vorgesehenen Steuergelder für Projekte in diesen drei Bereichen werden ihnen Auftrieb geben und enorme Synergien freisetzen.
Infrastruktur
Der Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) soll 1,2 Billionen US-Dollar in US-Infrastrukturvorhaben lenken. Für 2023 wurden bereits 110 Milliarden US-Dollar für 4.300 Projekte genehmigt. Von Kalifornien über Illinois bis New York werden landesweit mit den angekündigten Ausgaben von 21,6 Milliarden US-Dollar zum Beispiel batteriebetriebene Busse in Los Angeles angeschafft, die Flugsicherung in Peoria modernisiert und die Bahnverbindung durch den East-River-Tunnel nach Manhattan verbessert.
Überall in den USA werden mit Bundeszuschüssen Infrastrukturprojekte finanziert. Die Investitionen im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act kommen Kommunen landesweit zugute.
Grafik 1: Karte der geförderten Infrastrukturprojekte
Auf der Karte der Vereinigten Staaten sind die Standorte der im Rahmen des IIJA durchgeführten Projekte dargestellt. Die weißen Punkte stehen für genehmigte Projektfinanzierungen (Stand: 6. September 2022. Alle auf dieser Karte dargestellten Daten, einschließlich der Projektstandorte, sind vorläufig und unverbindlich).
Landesweit könnten Unternehmen im Infrastruktursektor wie Baufirmen und Baustofflieferanten die Ersten sein, die von diesem Ausgabenboom profitieren. Derweil lassen hohe Inflation und Zinsen Betreiber von Infrastruktureinrichtungen attraktiv erscheinen. Zumal solche in den Bereichen Strom, Wasser und Abwasser, deren Einnahmen an die Inflation gekoppelt, deren Verbindlichkeiten langfristig strukturiert und deren Dienstleistungen wie Beleuchtung, Wasserversorgung und Müllabfuhr typischerweise weniger konjunkturabhängig sind.
Saubere Energien und E-Fahrzeuge
Der Inflation Reduction Act (IRA) wurde im August 2022 verabschiedet. Er baut auf dem soliden Fundament des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) auf und lenkt über einen Zeitraum von zehn Jahren 370 Milliarden US-Dollar in saubere Energien und E-Mobilität. Durch Steuergutschriften könnte sich das Gesamtvolumen auf bis zu 800 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Und genau hier könnten Synergieeffekte entstehen, denn IIJA und IRA sind eng miteinander verzahnt und könnten so eine Positivspirale für saubere Energien und E-Mobilität in Gang setzen.
Eine Positivspirale
Eine steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen könnte eine stärkere Nutzung der staatlichen Förderung nach sich ziehen. Durch die staatlichen Zuschüsse werden E-Autos günstiger, was die Nachfrage weiter ankurbeln dürfte.
Grafik 2: Positivspirale aus Angebot und Nachfrage bei Elektrofahrzeugen
Darstellung der Positivspirale von Nachfrage und Angebot bei Elektrofahrzeugen. Die Pfeile und Plus-Symbole zeigen an, dass sich die Förderung der Nachfrage und des Angebots bei E-Fahrzeugen gegenseitig positiv beeinflussen. Daraus könnte eine sich selbst verstärkende Positivspirale entstehen.
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