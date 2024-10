Die Energiewende, also der dirigierte Übergang von Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energien, hat zu einer wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Revolution geführt, die in ihrer Bedeutung für unsere Gesellschaft mit der Einführung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert oder der „dritten industriellen Revolution” (der Automatisierung und Vernetzung durch Elektronik und IT ab den 1970er-Jahren), verglichen werden kann.

In der gesellschaftlichen Entwicklung wurden in der Vergangenheit solche Quantensprünge durch Ingenieure und Wissenschaftler getrieben. Politik und Wirtschaft folgten dem, was technisch und wissenschaftlich möglich war. Dies wird auch diesmal der Fall sein, auch wenn Politik und Interessengruppen anspruchsvolle Klimaziele setzen, wobei sie wissenschaftliche und geologische Grundlagen zu ignorieren scheinen. Betrachtet man die Energiewende als eine technische Revolution (Stichwort „Net-Zero 2050”) so wird es beispielsweise zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach Critical Raw Materials wie Kupfer, Lithium, Nickel oder Kobalt kommen. Zwar bleiben Öl, Gas und Kernenergie (Uran) bei vielen auf Nachhaltigkeit fokussierten Investoren verpönt, doch im globalen Kontext drücken die Länder, die entscheidend für eine CO2 - und Methan-Reduktion sind, bei der Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen kräftig aufs Gaspedal. Die chinesischen Behörden genehmigten 2022 beispielsweise den Bau neuer Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 106 Gigawatt, was etwa zwei großen Kraftwerksblöcken pro Woche entspricht. Die weltweite Ölnachfrage ist allein 2023 um 3 Millionen auf insgesamt 103 Millionen Barrel pro Tag gestiegen (OPEC oil demand 2023), also um etwa 3 Prozent, und hat damit einen neuen Rekord erreicht.

Dieser Trend wird weitergehen, denn es sind vor allem die bevölkerungsreichen Schwellenländer, die mit steigendem BIP mehr Energie benötigen. Hierbei werden sowohl die fossilen Energieträger als auch erneuerbare Energien gefragt sein, denn letztendlich gibt es keine reichen Länder mit niedrigem Energieverbrauch (Grafik 1).

Grafik 1: Bevölkerungsreiche Länder wie Indien und China, die auf einer steilen Wachstumskurve liegen, werden in der Zukunft deutlich mehr Energie benötigen (Kugeldurchmesser repräsentiert Bevölkerungsgröße).

Quellen: GDP per capita: World Bank (2022); Energy use per capita: International Energy Agency (2020);

Population: United Nations (2022); ERI

Eine wachsende Weltbevölkerung und das Wirtschaftswachstum beschleunigen Energie- und Rohstoffnachfrage

Die Energiewende kann nicht mit Lippenbekenntnissen und übereifriger Regulierung herbeigeführt werden. Als Beispiel sei eine der wohlgemeinten EU-Bestrebungen genannt, wonach bis 2030 „mindestens 10 Prozent des EU-Jahresverbrauchs kritischer Rohstoffe aus dem europäischen Raum zu gewinnen seien” (European Commission, 16. März 2023). Dieser „Meilenstein” des Green Deals kann leider nur ein wohlgemeinter Wunsch bleiben, denn Europa hat einfach nicht die geologischen Lagerstätten, um auch nur annähernd das vorgegebene Produktionsziel erreichen zu können. Die Abhängigkeit von Ländern, die noch große Vorkommen an kritischen Rohstoffe besitzen, wie Chile und Kongo, aber auch China (Seltene Erden), wird absolut bleiben. Die Abhängigkeit wird sich vermutlich noch verschärfen, da mit einem weiter steigenden Bedarf an Energierohstoffen wie Öl und Kupfer (das wichtigste Metall für erneuerbare Energien aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit) gerechnet werden muss. Denn mit wachsender Weltbevölkerung und steigendem Bruttosozialprodukt der großen Schwellenländer Indien und China wird sich auch die Energie- und Rohstoffnachfrage weiter beschleunigen.

Die Entwicklung des Ölpreises über die vergangenen 20 Jahren und die Attraktivität von Ölaktien

Trotz des Wunsches nach einer Welt, die frei von fossilen Brennstoffen sein wird, ist mittelfristig keine Abnahme im Verbrauch von Kohle und Öl zu erwarten, auch wenn es durch Marktdynamiken, wie der aktuellen Korrektur des Ölpreises durch das Stottern der chinesischen Wirtschaft, zu kurzfristigen Volatilitäten bei Nachfrage und Rohölpreis kommen wird. Im Gegenteil: Die Ölnachfrage wird 2024 voraussichtlich ein neues Rekordhoch von 104 Millionen Barrel am Tag erreichen und liegt damit im Trend der vergangenen Jahrzehnte, jedes Jahr um mindestens 1 Million Barrel am Tag zu steigen (Grafik 2).

Grafik 2: Die globale Ölnachfrage steigt weiter an, im Durchschnitt um etwa 1 Million Barrel pro Tag jedes Jahr. 2024 wird sie ein neues Allzeithoch von etwa 104 Millionen Barrel pro Tag erreichen.

Quelle: ERI, IEA, ICGS

Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf die Entwicklung der Öl- und Gasindustrie über die vergangenen zwei Jahrzehnte zu werfen, die man in vier Perioden einteilen kann, die durch Ereignisse getrennt werden, die zu dramatischen Korrekturen im Ölpreis führten. Diese sind in der folgenden Grafik mit Hilfe der Entwicklung der Ölpreismarke „Brent“ dargestellt (Grafik 3). Ebenfalls gezeigt sind die aggregierte Marktkapitalisierung der aktuellen Top-Ten-Positionen des Energy Select Sector SPDR Fund („XLE“) als Indikator für die Entwicklung der großen Produzenten und Servicefirmen in der Ölbranche sowie die aggregierte Marktkapitalisierung der Öl- und Gasunternehmen, die derzeit im Earth Exploration Fund UI (ISIN: DE000A1C2XE1) gehalten werden. Für letztere sind nur die Zeiträume 3 und 4 relevant, da einige der investierten Unternehmen vorher nicht existierten oder nicht börsennotiert waren.

Grafik 3: Entwicklung des Ölpreises (Brent); in US-Dollar pro Barrel, linke Achse. Marktkapitalisierungen des Energy Select Sector SPDR Fund („XLE“; es werden die Top-Ten Positionen betrachtet; Marktkapitalisierung/50 für bessere Darstellung) sowie der vom Earth Exploration Fund UI gehaltenen Firmen. Es können vier Perioden der Ölpreisentwicklung definiert werden, die durch starke Korrekturen im Ölpreis begrenzt sind. Auffallend ist der Anstieg der Aktienpreise in der aktuellen (vierten) Periode, trotz fallender Ölpreise.

Quelle: CapIQ, ERI

2006 – 2008: Steigender Ölpreis, gesunde Margen

Die erste Periode von 2006 bis 2008 war durch einen Anstieg des Ölpreises (Brent) von 60 US-Dollar/Barrel auf 140 US-Dollar/Barrel gekennzeichnet, bevor er in der globalen Finanzkrise auf unter 40 US-Dollar/Barrel abstürzte. Im Durchschnitt lag der Brentpreis bei 74 US-Dollar/Barrel. Anleger investierten in diesem Zeitraum massiv in Ölaktien, wie der Anstieg der XLE-Marktkapitalisierung zeigte. Auf der anderen Seite investierten die Ölproduzenten in Exploration und Produktionswachstum. Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtinvestitionen in Exploration und Erschließung („E&D“) der Top-Ten- Produzenten des XLE beliefen sich auf 54 Milliarden US-Dollar, was zu einer durchschnittlichen jährlichen Addition von 1,9 Milliarden Barrels oil equivalent (boe) in Reserven führte. Die Unternehmen erwirtschafteten ein durchschnittliches Einkommen von insgesamt 78 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

2009 – 2014: Das Zeitalter der Fracking-Industrie: Fallende Profitabilität, Absturz der Aktien

Der Ölpreis erholte sich nach dem Crash von 2008 schnell und stabilisierte sich, obwohl er nicht mehr den Höchststand von Anfang 2008 erreichte. Er etablierte sich für mehrere Jahre auf einem hohen Niveau von ungefähr 110 US-Dollar/Barrel. Diese Periode fiel mit der raschen Ausweitung der Fracking-Technologie in Nordamerika zusammen. Der Erfolg der breitflächig eingesetzten neuen Technologie resultierte letztendlich in einem Überangebot an Öl und Gas, was zu einem Rückgang des Ölpreises über einen Zeitraum von 18 Monaten auf 30 US-Dollar/Barrel zu Beginn des Jahres 2016 führte. Die jährlichen Gesamtinvestitionen der XLE-Gruppe in Exploration und Erschließung stiegen dabei schnell an (auf 84 Milliarden US-Dollar), die Reserven stiegen um insgesamt 3,4 Milliarden boe. Der durchschnittliche Profit dieser Unternehmensgruppe ging jedoch zurück, da die Unternehmen den generierten Cashflow weitgehend in Exploration, Entwicklung und neue Technologien reinvestierten. Auf Schieferöl fokussierte Unternehmen verfolgten aggressiv das Wachstum ihrer Produktion und gaben sogar mehr aus als sie an Cashflow generierten, finanziert durch zunehmende Schulden und die Ausgabe neuer Aktien. Die Aktienkurse der Unternehmen stiegen zunächst weiter an, als sich der Ölpreis von 2011 bis Mitte 2014 stabilisierte, da sich die Anleger von der Wachstumseuphorie und der neuen Fracking-Technologie zunächst mitreißen ließen. Doch die in der Folge extremen Überbewertungen angesichts negativer Cashflows waren nicht mehr haltbar und die Aktienpreise kollabierten am Ende dieser Periode, bedingt durch eine Flucht der Investoren aus dem Sektor.

2015 – 2019: Portfoliooptimierung

Nach dem Kollaps der Aktienpreise konsolidierte die Industrie und die dritte Periode entwickelte sich zu einer Zeit der Portfoliooptimierung, der Kostensenkung und niedrigerer Margen für die Ölbranche. Die Schieferproduzenten erkannten, dass der Fokus auf Produktionswachstum auf Kosten der Aktionärsrenditen nicht nachhaltig war und ihre Kapitalallokationsstrategien verlagerten sich hin zu Investitionen innerhalb der Cashflow-Möglichkeiten und den Fokus auf Shareholder Value. In der Folge wurden die Bilanzen repariert, Schulden abgebaut und die Renditen für Aktionäre stiegen.

Der Ölpreis erholte sich langsam auf 80 US-Dollar/Barrel, da das Angebot wieder mit der steigenden Nachfrage ins Gleichgewicht kam. Die durchschnittlichen jährlichen E&D-Investitionen der XLE-Gruppe sanken in diesem Zeitraum auf 56 Milliarden US-Dollar, während die jährlich durchschnittlich hinzugefügten Reserven leicht auf 3,6 Milliarden boe stiegen. Dies deutete auf Effizienzsteigerung, niedrigere Kosten und Portfoliooptimierung hin. Das durchschnittliche jährliche Gesamteinkommen der Gruppe sank deutlich auf 18 Milliarden US-Dollar, was mit dem Rückgang des Ölpreises im Vergleich zur vorherigen Periode einherging. Die durchschnittliche Top-Ten-Marktkapitalisierung des XLE fiel auf etwa 15 Prozent unter den Höchststand von 2014, aber die Marktkapitalisierung der in dieser Phase vom Earth Exploration Fund UI (ISIN: DE000A1C2XE1) gehaltenen Öl- und Gasunternehmen ging in einen deutlichen Abwärtstrend. Nach den Boomjahren der zweiten Periode spiegelte das eine risikoaverse Haltung gegenüber kleineren Unternehmen wider. Diese Zeit der Konsolidierung endete abrupt mit dem Ausbruch der Covid19-Pandemie Anfang 2020, die zu einem dramatischen Einbruch der globalen Ölnachfrage und Rückgang des Ölpreises auf unter 20 US-Dollar/Barrel führte.

2020 – 2024: Anstieg der Ölnachfrage, Gegenwind durch die Energiewende, Kapitaldisziplin

Die vierte Periode begann Mitte 2020, als sich der Ölpreis zu Beginn schnell von dem durch Covid verursachten Absturz erholte und kurzzeitig einen Höchststand von 120 US-Dollar/Barrel erreichte, bevor er sich in einer Spanne um 80 US-Dollar/Barrel stabilisierte. Gleichzeitig steigt die Ölnachfrage stetig an, was dem Ölpreis Unterstützung gibt. Diese Phase, in der wir uns aktuell noch befinden, ist geprägt von Kapitaldisziplin in der Branche und einem Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Shareholder-Returns. Die Generierung von Free Cashflows und die Dividendenrenditen gehören aktuell zu den attraktivsten aller Aktiensektoren (Grafik 4).

Grafik 4: Von allen Aktiensektoren sind Ölaktien gegenwärtig am attraktivsten bewertet. Vertikale Achse: Enterprise Value/EBITDA, horizontale Achse: Free Cashflow Yield (Prozent). Trotz fallender Ölpreise ziehen die attraktiven Dividendenrenditen weiterhin Anleger an.

Quelle: ERI, CapIQ

Die vorsichtigere Haltung der Industrie ist auch eine Reaktion auf die erwartete Reduzierung der Ölnachfrage und den Druck seitens der Verfechter der Energiewende, die Nachfrage nach Öl und anderen fossilen Brennstoffen zu reduzieren (Exit aus den fossilen Brennstoffen, „Net-Zero-2050“). Die durchschnittlichen jährlichen E&D-Investitionen der analysierten XLE-Firmen sanken in dieser Periode weiter auf 51 Milliarden US-Dollar, was die vorsichtige Haltung der Branche widerspiegelt. Interessant ist, dass trotz geringerer jährlicher Investitionen die durchschnittlichen jährlichen Reserven auf 4,7 Milliarden boe gestiegen sind, was eine Fortsetzung der Effizienzsteigerungen und Optimierungen – auch in der Fracking-Industrie – widerspiegelt. Die durchschnittlichen Gesamteinnahmen der Gruppe stiegen deutlich auf 101 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Damit ist die aktuelle Periode die profitabelste Periode für die Branche in den letzten zwei Jahrzehnten. Das Vertrauen der Anleger in die Branche erholte sich ebenfalls und die Marktkapitalisierung der XLE-Top-Ten Positionen stabilisierte sich in den letzten 18 Monaten in einer Spanne knapp unter dem Höchststand von 2014, während die Marktkapitalisierung der vom Earth Exploration Fund UI (ISIN: DE000A1C2XE1) gehaltenen Unternehmen weiter stieg, da die Anleger die neue Kapitaldisziplin und den Fokus auf die Aktionärsrendite dieser Unternehmen belohnen, trotz der Bestrebungen aus fossilen Brennstoffen auszusteigen.

Inwieweit dieser Ausstieg erreichbar sein wird, ist abzuwarten: 2024 wird die globale Ölnachfrage ein neues Allzeithoch von etwa 104 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Mit Blick auf die Zukunft steht die Branche zwar vor einer Reihe von Herausforderungen, unter anderem der Sorge um das globale Wirtschaftswachstum und dem Wunsch nach einer reduzierten Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Nichtsdestotrotz befindet sich der Ölsektor in einem sehr gesunden Zustand, mit starken Bilanzen und Kapitaldisziplin. Angesichts der global steigenden Öl- und Energienachfrage sollten Ölaktien unserer Einschätzung nach diesem Gegenwind deshalb standhalten und weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, denn auf unabsehbare Zeit wird die Welt weiterhin von fossilen Brennstoffen abhängig bleiben.

