Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist ein komplexer Umbau hin zu erneuerbaren Energiequellen und Elektrifizierung, der sich über Jahrzehnte hinziehen wird. Wir erwarten, dass sich diese Entwicklung nicht in allen Sektoren und Regionen gleich schnell vollzieht, denn fördernde und hemmende Faktoren bestimmen, wann es zu echten Trendwenden kommt.

2023 war für das Anlagethema saubere Energie ein schwieriges Jahr, geprägt unter anderem von einem Überangebot und ungünstigen Entwicklungen bei einigen Branchenriesen. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen sind wir nach wie vor der Ansicht, dass Elektrifizierung und Dekarbonisierung den weltweiten Umbau der Energiesysteme bestimmen und dem Thema saubere Energie Wachstum bescheren werden.

In seinem Übergangsszenario schätzt das BlackRock Investment Institute (Juli 2023, „Tracking the low-carbon transition“), dass kohlenstoffarme Energiequellen bis 2050 mehr als die Hälfte des gesamten weltweiten Energiebedarfs decken werden – derzeit ist es schätzungsweise ein Fünftel.

So vielschichtig wie das Thema ist auch die Zusammensetzung des S&P Global Clean Energy Index, und die erwarteten Renditeunterschiede zwischen den einzelnen index-Segmenten beziehungsweise -Unterthemen sind erheblich. 2023 verbuchte der Index eine Rendite von minus 20,4 Prozent. Hier spielte auch das Umfeld eine Rolle, war doch eine Handvoll Tech-Aktien für die Rally an den breiten Aktienmärkten verantwortlich: Auf gerade einmal sieben dieser Titel entfiel 2023 beinahe die Hälfte der Performance des MSCI ACWI (Bloomberg, Stand: 31. Dezember 2023.).

Gegenwind für das Anlagethema

In den vergangenen Jahren profitierten saubere Energieunternehmen von einem Marktumfeld mit günstigen Finanzierungsbedingungen. Sinkende Produktionskosten und staatliche Förderung halfen ihnen, mit der fossilen Energieproduktion zu konkurrieren.

Zuletzt aber hatten viele Firmen im S&P Global Clean Energy Index mit Gegenwind zu kämpfen:

Sinkende Preise. Nachdem in China die Lieferketten wieder funktionierten, schnellte dort die Produktion von Solarmodulen hoch und schickte die Preise auf Talfahrt. Für ein Solarpanel aus dem Reich der Mitte fielen die Preise pro Watt zwischen September 2022 und Januar 2024 um 59 Prozent (siehe Grafik).

Grafik 1: Preiseinbruch bei Solarmodulen

Quelle: BlackRock, Daten von Bloomberg, Preis chinesischer Solarmodule in USD pro Watt, 31. Dezember 2023

Im Windenergiesektor hatten gestiegene Rohstoffkosten in den letzten Jahren die Gewinnmargen von Turbinenherstellern geschmälert, und es dauerte, bis die Preise nachziehen konnten. Inzwischen scheint die Preisanpassung geglückt, sodass wir wieder mit steigenden Margen rechnen.

Zinsanfälligkeit wegen Vorlaufkosten. Die höheren Zinsen hatten Auswirkungen auf die Finanzierungskosten und die Renditen von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, was den Markt verunsicherte. Da die Strompreise hoch genug waren, konnten die Firmen weitgehend unveränderte Renditen ausweisen. Einzige Ausnahme waren Offshore-Windkraftanlagen, deren Bau teurer ist als der von Solar- oder Onshore-Anlagen, und es brauchte Zeit, die Strompreise bei den Ausschreibungsverfahren daran anzupassen.

Grafik 2: Stark schwankende Zinsen

Quelle: Daten von Bloomberg, Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bis 31. Januar 2024

Die schwache Nachfrage in den USA ist vor allem auf das Net Solar Metering in Kalifornien, kurz NEM 3.0, zurückzuführen. Dieses neue Abrechnungssystem für Solarstrom macht dem größten Solarmarkt der USA in einer Zeit des branchenweiten Ausbaus von Produktionskapazitäten zu schaffen. Mit der Einführung des NEM 3.0 wurde die Vergütung für Solarstrom, den Privathaushalte mit ihren Sonnenkollektoren produzieren und ins Netz einspeisen, um 75 Prozent gesenkt. Das neue System ermöglicht Haushalten aber auch erhebliche Einsparungen, insbesondere wenn sie ihre Solaranlagen mit Batteriespeichern koppeln.

Grafik 3: Performance-Beitrag der Unterthemen im Index und die fünf Titel mit den meisten Verlusten

Die Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse ist.

Saubere Energie: Das Thema der Zukunft

Die Aussichten für das Anlagethema saubere Energie sind unserer Meinung nach unverändert gut. Neben den Wachstumsprognosen für erneuerbare Energieunternehmen hat das auch mit der staatlichen Förderung und den attraktiven Bewertungen zu tun.

Es wird immer mehr Kapital eingesetzt und die Kapazitätsprognosen steigen: 2023 beschleunigte sich der Kapazitätsausbau bei erneuerbaren Energien um fast 50 Prozent auf mehr als 500 Gigawatt (GW), getragen vor allem von Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Die IEA (Quelle: IEA, Renewable 2023) schätzt, dass erneuerbare Energien 2025 Kohle als wichtigste Energiequelle in der Stromerzeugung ablösen werden. S&P Global Commodity Insights prognostiziert für dieses Jahr Investitionen in erneuerbare Energietechnologien von rund 800 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 bis 20 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Bis 2030 wird eine weitere Zunahme auf 1 Billion US-Dollar erwartet.

Rund um den Globus gibt es immer mehr Gesetze und öffentliche Fördermaßnahmen für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Denn viele Länder und Branchen möchten ihre Energiesicherheit verbessern und ihre Dekarbonisierungsziele erreichen. Der Inflation Reduction Act in den USA, das REPowerEU-Paket sowie konkrete Initiativen wie das EU-Wind Power Package kurbeln Investitionen in diesem Bereich an.

Die Bewertungen sind deutlich gesunken. Unternehmen aus den Bereichen saubere und nachhaltige Energie weisen aktuell Bewertungen unter ihrem langjährigen Durchschnitt auf (auf Basis der Zahlen des BGF Sustainable Energy Fund). Erstmals seit Jahren werden sie mit einem Abschlag gegenüber dem MSCI AC World Index gehandelt.

Grafik 4: Kapitalumschichtungen treiben den Ausbau voran

Quelle: IEA, Renewable 2023

Grafik 5: Die Bewertungen sind deutlich gesunken

Quelle: BlackRock, MSCI, 31. Januar 2023. *Forward-KGV: Kurs-Gewinnverhältnis basierend auf den Gewinnen der nächsten zwölf Monate

Mit Index- und aktiven Produkten in saubere Energie investieren

Der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft hat eine Vielzahl von Anlageoptionen geschaffen, von denen jede einzelne spezielle Chancen eröffnet.

Anleger, die einen aktiven und breit gefassten Ansatz suchen, können den BGF Sustainable Energy Fund in Betracht ziehen. Er investiert nicht nur in das Thema Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, sondern nutzt auch titelspezifische Anlagechancen rund um nachhaltige Energie.