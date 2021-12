Teja Gothe 24.05.2012 Lesedauer: 1 Minute

Energiewende: Versorgern stehen Kursschwankungen bevor

Der Umstieg auf erneuerbare Energien in Deutschland sorgt für Unruhe an den Börsen. Auch in Zukunft wird keine Ruhe einkehren – behauptet eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte.