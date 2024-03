David Zahn,

Franklin Templeton Fixed Income

Im letztjährigen Bericht haben wir unsere Ansicht dargelegt, dass Transparenz die Grundlage für ein Gedeihen nachhaltiger Kapitalanlage ist. In 2024 untermauern wir diesen Grundsatz, indem wir neue Einblicke in wichtige Nachhaltigkeitsthemen, in neue Bereiche der Regulierung und des speziellen Interesses der Marktteilnehmer geben.

Das positive Feedback, das wir von den Unternehmen erhalten haben, in die wir investieren, bestätigt den Wert und die Anerkennung unserer Rolle als engagierter Marktteilnehmer. Es verdeutlicht, wie wertvoll die Einblicke sind, die wir durch unser Engagement erlangen, und wie diese zunehmend von den Unternehmen und unseren Anlegern geschätzt werden.

Mit unserem jüngsten Engagement-Bericht legen wir unseren Fokus weiterhin auf die Energiewende, der wir uns seit vier Jahren intensiv widmen. Darüber hinaus interessieren wir uns dieses Mal besonders für das wichtige Instrument einer wissenschaftsbasierten Klima- und Biodiversitätsstrategie mit Hilfe der Science Based Targets (SBTs), die Lösungen und Wettbewerbsvorteile für Unternehmen liefern kann.

Engagement ist ein Eckpfeiler unserer Biodiversitätsstrategie. 2023 hatten wir die Gelegenheit, uns über die Finanzierung des Schutzes von Ökosystemen sowohl mit staatlichen Institutionen als auch mit privatwirtschaftlichen Unternehmen auszutauschen. Wir haben zugleich viel Zeit damit verbracht, um herauszufinden, wie die Unternehmen, in die wir investiert haben, mit der neuen EU-Richtlinie zu Lohntransparenz umgehen. Die Richtlinie zielt darauf ab, Lohndiskriminierung zu bekämpfen und das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der Europäischen Union zu verringern.

In unserem jüngsten Engagement-Bericht (in Englischer Sprache) befassen wir uns mit den folgenden Themen:

Energiewende Biologische Vielfalt Sozialer Zusammenhalt Transparente Berichterstattung

Unser Engagement im Jahr 2023 wurde von dem Ziel geleitet, die Interessen, Bestrebungen und Risiken aller Marktteilnehmer besser zu verstehen. Wir sind davon überzeugt, dass eine transparente Kommunikation angesichts der wachsenden Komplexität von Nachhaltigkeitsbelangen von entscheidender Bedeutung ist. Mit unserem Engagement setzen wir uns für die Entwicklung eines nachhaltigen Finanzsystems ein, das für alle Marktteilnehmer gute Ergebnisse liefert.

Ich lade Sie ein, diese und andere Themen in unserem neuen Engagement-Bericht zu erkunden.

Zum neuen Engagement-Bericht von Franklin Templeton Fixed Income Sustainability geht es hier (in Englischer Sprache)

