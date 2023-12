Nachhaltigkeit bei MFS Investment Management Engagement, wie es den Investoren gefällt

MFS Investment Management verwaltet aktiv das Vermögen seiner Kunden, seitdem wir 1924 den ersten US-amerikanischen offenen Investmentfonds gegründet haben. Tiefgehende fundamentales Research und eine langfristige Perspektive bilden die Grundlage unserer Anlagestrategie. Wir streben danach, die langfristigen wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden durch verantwortungsvolle Kapitalallokation zu erreichen.

Als aktiver Manager haben wir immer nach Investitionsmöglichkeiten gesucht, die langfristigen Wert für unsere Kunden schaffen können. Im Jahr 2009 haben wir das MFS Responsible Investing Committee gegründet, das heute als Client Sustainability Committee bekannt ist, und uns zugleich die MFS-Richtlinie für verantwortliches Investieren und Engagement auferlegt. Wir wollen damit sicherstellen, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen systematisch in unseren Anlageprozess integriert wird.

Nachhaltigkeit verlangt verantwortungsvolle Kapitalallokation

Wir denken stetig darüber nach, wie wir unsere Anlagestrategie und -fähigkeiten verbessern können, um sicherzustellen, dass wir in einem Marktumfeld, das vom Drang zu weitreichender Nachhaltigkeit geprägt ist, weiterhin in der Lage sind, das Vermögen unserer Kunden gewinnbringend zu verwalten. Hierzu haben wir die entsprechenden Ressourcen ausgebaut, die für dieses Ziel eingesetzt werden. Wir haben außerdem unsere Anstrengungen im Hinblick auf unsere Stewardship-Strategien verstärkt, mit denen wir ebenfalls unserer Treuhänderpflicht zur verantwortungsvollen Kapitalallokation nachkommen. Im Rahmen unserer Stewardship-Strategien pflegen wir eine produktive Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Branchenteilnehmern und nehmen gewissenhaft und bedacht die Ausübung unserer Stimmrechte wahr.

Für einen umfassenden Überblick über die Nachhaltigkeitsbemühungen bei MFS besuchen Sie bitte www.mfs.com/sustainability, wo Sie unseren Jahresbericht zur Nachhaltigkeit, unsere Richtlinien für verantwortliches Investieren und Abstimmungen sowie eine breite Palette von Research-Artikeln finden.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für unsere Kunden, und wir freuen uns über jede Gelegenheit, um uns mit Ihnen darüber austauschen zu können.

Mehr zu unseren Aktivitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit und Stewardship lesen Sie in der Broschüre „Sustainability at MFS Investment Management“