Engagement und Analyse Wie sich Governance-Risiken dauerhaft abstellen lassen

Wie geht das eigentlich mit dem Engagement in börsennotierten Unternehmen? In einer Fallstudie greift der Asset Manager Candriam ein Unternehmen im Portfolio auf, dass für die Qualitätsarbeit seiner Mitarbeiter Auszeichnungen gewonnen aber auch Kontroversen ausgelöst hat.

Dependance des Unternehmens Teleperformance in Costa Rica: Candriam hält an seinem aktiven Engagement im Kundenservice-Anbieter Teleperformance fest.

In der Servicebranche ist die Qualität der Mitarbeiter von zentraler Bedeutung für die Qualität der erbrachten Dienstleistungen. Zugleich handelt es sich bei den Mitarbeitern um den größten Kostenpunkt.

Candriam hat beim Unternehmen Teleperformance, einem global aufgestellten Kundenservice-Anbieter, ein ESG-Risiko festgestellt und sich deshalb sowohl mit der Geschäftsführung als auch externen Stakeholdern einzeln und gemeinsam zusammengesetzt. Nach ersten Maßnahmen und der Veröffentlichung einer Fallstudie aus dem Juli 2020 berichtet Candriam über die nächsten Schritte in einer zweiten Fallstudie.

Hier geht es zur Fallstudie.