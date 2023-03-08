Engagement und Analyse Wie sich Governance-Risiken dauerhaft abstellen lassen

In der Servicebranche ist die Qualität der Mitarbeiter von zentraler Bedeutung für die Qualität der erbrachten Dienstleistungen. Zugleich handelt es sich bei den Mitarbeitern um den größten Kostenpunkt.
Candriam hat beim Unternehmen Teleperformance, einem global aufgestellten Kundenservice-Anbieter, ein ESG-Risiko festgestellt und sich deshalb sowohl mit der Geschäftsführung als auch externen Stakeholdern einzeln und gemeinsam zusammengesetzt. Nach ersten Maßnahmen und der Veröffentlichung einer Fallstudie aus dem Juli 2020 berichtet Candriam über die nächsten Schritte in einer zweiten Fallstudie.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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