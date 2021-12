Engel & Völkers bringt zweiten Wohnfonds

Der Vorgängerfonds hat bereits in ein Wohnhaus in Köln und zwei Immobilien in der Region Hamburg investiert und prüft derzeit Objekte in Düsseldorf, Köln/Bonn und Frankfurt.Der Deutsche Wohnfonds 02: Großstädte soll unter anderem in Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart investieren.Die Mehrfamilienhäuser, die der Fonds kaufen wird, sollen dabei in Lagen stehen, „die bei Mietinteressenten besonders stark nachgefragt sind“.Der Vorgängerfonds hat bereits in ein Wohnhaus in Köln und zwei Immobilien in der Region Hamburg investiert und prüft derzeit Objekte in Düsseldorf, Köln/Bonn und Frankfurt.