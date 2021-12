Entlassungswelle Deutsche Bank will in London 1000 Jobs streichen

Die Deutsche Bank AG plant, in London kommendes Jahr 1000 Arbeitsplätze abzubauen, berichtet die The Sunday Times unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Kreise. Die Stellenstreichungen seien Teil von am 29. Oktober verkündeten Maßnahmen , so die Zeitung. Ein Unternehmenssprecher lehnte gegenüber Bloomberg News einen Kommentar zu dem Bericht ab.