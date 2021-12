„Entweder euphorisch oder depressiv, selten aber sachlich“

Kostolanys Buch Wunderland von Geld und Börse, das ich noch zu Schulzeiten gelesen habeMit bezahlten Praktika und WaisengeldBruce Berkowitz – ein brillanter Fondsmanager, der Mut mit Risikobewusstsein verbindetDie Börse hat immer RechtThe Outsiders von William N. ThorndikeMit dem Wissen, dass dies auch den Besten immer wieder passiertStille FreudeAuf den Sprung in die SelbstständigkeitÜber die Börsenberichterstattung in Deutschland. Entweder euphorisch oder depressiv, seltenaber sachlichSo manchem sensationsgierigen Journalisten – allerdings im Wissen, dass dies ohnehin nichts bringtBriefmarken und ErfahrungenLegomännchen für meinen Sohn... nicht ungefährlich für die PrivatsphäreMord mit Aussicht. Exzellente Schauspieler und originelle GeschichtenTalk-Shows und vieles andere außer Fußball und BasketballFußball! Meine Lieblingsvereine sind der 1. FC Nürnberg und die SpVgg UnterhachingDie Drittliga-Partie Unterhaching gegen Chemnitzer FCIch bin ein Ignorant in Sachen Mode – wie soll ich da urteilen?Ich komme aus Bamberg, der heimlichen Hauptstadt des Bieres. Damit dürfte die Antwort klar seinAuch wenn es kokett klingen mag: Ich könnte auf alles gut verzichten, sofern ich es nicht bereits tueSOS KinderdorfIn Bayern oder Griechenlandwurde 1965 in Bamberg geboren. Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt ein Betriebswirtschafts-Studium, das er 1991 in Bayreuth abschließt. Nach diversen Praktika – unter anderem in der Wertpapieranalyse der Bayerischen Vereinsbank – steigt er noch im selben Jahr bei der von Gottfried Heller und André Kostolany gegründeten Vermögensverwaltung Fiduka in München ein.Dort spezialisiert er sich auf das Thema Value Investing in der Tradition von Benjamin Graham und Warren Buffett und ist unter anderem am Management des Mischfonds Fiduka-Universal-Fonds I beteiligt. Im Sommer 2003 steigt Schleicher zum Geschäftsführer von Fiduka auf, verlässt das Unternehmen aber vier Jahre später und gründet zusammen mit Markus Walder die ebenfalls in München ansässige Value Asset Advisors GmbH. Dort managt er unter anderem den im Mai aufgelegten Aktienfonds MMT Global Value.