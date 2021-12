Epinikion mit neuem Vertriebschef

Andreas Heiming war zuvor als Geschäftsführer von Argentum verantwortlich für den Bereich Marketing und Vertrieb, mit dem Hauptaugenmerk auf Vermögensverwalter und Vermittler.In seiner neuen Aufgabe als Head of Sales soll der Vertriebsexperte in den kommenden Jahren den Vertrieb und das Marketing der Epinikon deutschlandweit ausbauen. „Gerade in dieser Zeit der Neuorientierung des Finanzvertriebes möchten wir mit diesem Schritt Nähe zum Berater beweisen und eine noch kundenorientiertere Unterstützung bieten“, erläutert Geschäftsführer Hans Wechs.Wechs gründete im Jahr 2007 zusammen mit Professor Bernd Rieger Epinikion SARL . Das Unternehmen mit Sitz im luxemburgischen Schengen ist Initiator von derzeit zwei Investmentfonds und verfolgt dabei einen von Rieger entwickelten quantitativen Managementansatz. Das verwaltete Vermögen beläuft sich insgesamt auf 22 Millionen Euro.