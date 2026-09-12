EQT startet Evergreen-Strategie Nexus Asia
Der schwedische Finanzinvestor EQT hat mit „EQT Nexus Asia“ eine offene Private-Equity-Strategie für private und institutionelle Anleger gestartet. Die Evergreen-Lösung investiert über bestehende Large-Cap- und Mid-Market-Strategien von EQT in Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum.
Im Fokus stehen die Branchen Gesundheit, Dienstleistungen, Technologie und Industrietechnologie. Regional konzentriert sich die Strategie auf Indien, Südkorea, Japan, Greater China, Südostasien sowie Australien und Neuseeland.
EQT ist seit 1997 in Asien aktiv und hat dort nach eigenen Angaben bislang rund 50 Milliarden US-Dollar investiert. Das Unternehmen beschäftigt in der Region mehr als 150 Investmentspezialisten an neun Standorten. Angaben zum angestrebten Volumen, zur Mindestanlage und zu den Kosten der neuen Strategie machte EQT nicht.