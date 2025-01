Während an den Börsen die üblichen Verdächtigen wie Nvidia, Amazon und Co. die Schlagzeilen dominieren, vollzieht sich im Hintergrund eine interessante Entwicklung: Immer mehr Anleger entdecken Equal Weight ETFs für sich. Doch was steckt hinter diesem Konzept, das die klassische ETF-Philosophie auf den Kopf stellt?

Was sind Equal Weight ETFs?

Equal Weight ETFs unterscheiden sich fundamental von klassischen ETFs durch ihre Gewichtungsmethode. Während traditionelle ETFs ihre Positionen nach Marktkapitalisierung gewichten, verfolgen Equal Weight ETFs einen anderen Ansatz: Jede Aktie erhält unabhängig von ihrer Marktgröße die gleiche Gewichtung im Portfolio.

Ein Beispiel macht den Unterschied deutlich: Im klassischen S&P 500 machen die Top-10-Unternehmen etwa 32 Prozent des Index aus, während sie im S&P 500 Equal Weight Index nur 2,3 Prozent ausmachen. Jedes Unternehmen wird hier mit etwa 0,2 Prozent gleich gewichtet.

Sind Equal Weight ETFs sinnvoll?

Die Stärken: