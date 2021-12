„Equity for Life“ Monega legt „Qualtitätsaktien“-Fonds auf

„Aktien aus defensiven Branchen weisen historisch eine stabile Wertentwicklung bei überschaubaren Risiken auf", erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, den Vorzug des neuen Equity for Life. „Damit eignet sich der Fonds vor allem für langfristig orientierte, konservative Aktienanleger, die eine interessante Beimischung für ihr Wertpapierdepot suchen."Der Equity for Life investiert weltweit mehrheitlich in ausgewählte Aktien aus den Branchen Gesundheit/Pharma, Nahrungs- und Genussmittel und Getränke, Haushaltswaren und Pflege, Gesundheit, Versorgung sowie Telekommunikation. Selektiert werden circa 70 Einzeltitel aus dem MSCI World (developed markets). Mit rund 50 Prozent liegt der Anlageschwerpunkt auf dem Bereich Nahrungs- und Genussmittel sowie Getränke. Zu den Top-Holdings des Fonds gehören führende Marken wie Nestlé, Coca-Cola, Anheuser Busch, Pepsico und British American Tobacco. Anlagen des Fonds in US-Dollar und GBP sind gegenüber dem Euro auch wegen der Unwägbarkeiten eines Brexits im Wesentlichen abgesichert.„Von defensiven Aktien kann man nicht die hohe Wertentwicklung eines Unternehmens aus der Hightech-Branche erwarten, dafür sind defensive Titel aber in der Regel risikoärmer und überzeugen mit einem stabilen, stetigen Wertzuwachs und oftmals attraktiven Dividenden", erklärt Gerd Bürkle, Geschäftsführer der Life Equity Vertriebsgesellschaft. Gerade in unruhigen Börsenzeiten rücken defensive Aktien deshalb zu Recht in den Vordergrund.„Wir freuen uns, mit der Life Equity Vertriebsgesellschaft einen Partner gefunden zu haben, der sich als unabhängiges Vermittlungsunternehmen im Bereich Investmentfonds speziell auf die individuellen Wünsche und Belange unabhängiger Finanzberater, Vermögensverwalter und Banken eingestellt hat", sagt Christian Finke. Der Equity Life gehört zu den inzwischen 20 Partnerfonds der Monega. Partnerfonds sind maßgeschneiderte Publikumsfonds zu einem spezialisierten Anlagethema, die Monega für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt. Zur Umsetzung des gewünschten Fondskonzepts zieht Monega den jeweils besten Spezialisten hinzu und bindet ihn als Manager oder Berater mit ein.