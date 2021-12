In Allgemein-Sparte Er baut neue Produkte beim Münchener Verein

Beim Versicherer Münchener Verein übernimmt Joachim Ziegler ab sofort die Sparte Allgemeine Versicherung. Der 47-jährige gebürtige Stuttgarter kommt von der Allianz-Gruppe. Dort leitete er zuletzt das Bestandskundenmanagement und verantwortete die datenbasierte Kundeninteraktion.

In seiner neuen Position beim Münchener Verein verantwortet er neue Produkte für die Bereiche Betrieb und Schaden. Dabei berichtet er an Vorstandsmitglied Stefan Lohmöller. „Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Ziegler eine erfahrene Führungspersönlichkeit für diese exponierte Position gewonnen zu haben“, sagt Lohmöller. „Mit seinen herausragenden Qualifikationen sowie seiner Versicherungs- und Marktexpertise wird er unser Team hervorragend verstärken und unseren Wachstumskurs forcieren.“

Und Ziegler selbst sagt: „Ich freue mich sehr, den Münchener Verein zu verstärken, der mit seiner Tradition und fast 100-jährigen Erfahrung ein hervorragendes Renommee als Service-Versicherer im Handwerk besitzt. Mein Ziel ist es, die allgemeine Versicherung des Münchener Vereins mit leistungsstarken, innovativen Produktlösungen und kundenorientierten Prozessen so weiterzuentwickeln, dass das Neugeschäft in den kommenden Jahren kontinuierlich wächst. Sehr wichtig ist mir dabei, den Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern und Mitarbeitern zu pflegen.“