Rothschild & Co Asset Management hat zum 01. Juli 2024 Jonas Hegemann als Senior Sales Manager für Deutschland und Österreich eingestellt. Mit dieser neuen Position will das Unternehmen seinen Vertrieb in der Region weiter ausbauen.

Jonas Hegemann begann seine Karriere im Private Banking bei einer Sparkasse und war zuletzt bei J.P. Morgan Deutschland als Kundenbetreuer tätig.

Maximilian Seim, der die deutschsprachigen Märkte bei Rothschild & Co Asset Management verantwortet, kommentiert die Neueinstellung: „Wir freuen uns, mit Jonas Hegemann die Betreuung unserer Investoren zu erweitern und den nächsten Schritt in unserem dynamischen Wachstum in Deutschland und Österreich gehen zu können.“