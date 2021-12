Erben, Immobilien & Co. Finanzplaner diskutieren aktuelle Fragen in Hamburg

Das Forum ist Teil einer länderübergreifenden Veranstaltungsreihe für Finanzplaner aus dem deutschsprachigen Raum. Certified Financial Planner und Initiator Guido Küsters zum Konzept: „Zertifikatsträger in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz haben sehr ähnliche Anliegen und Herausforderungen. Dazu gehört eine stärkere Wahrnehmung ihrer Tätigkeit und Qualifizierung, fachlich starke Weiterbildungsangebote, ein gutes Networking und konkrete Hilfestellungen für die berufliche Praxis. Das wollen wir anbieten.“Veranstaltungen in Düsseldorf und Wien fanden bereits statt. (Mehr zum Konzept im Interview mit Guido Küsters Das Finanzplaner Forum Nord in Hamburg beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Gestaltungsmöglichkeiten bei Immobilieninvestments und Nachfolgethemen. So informieren die Rechtsanwälte Constanze Kugler und Christian Thiele, Latham & Watkins LLP, ausführlich über „Prozess, Mechanismen, Struktur und wesentliche Inhalte von Immobilientransaktionen“. Zudem referiert Rechtsanwalt Claus-Henning Hollmann, Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft, über entscheidende Fragen zu Erbschaften und Testamentsvollstreckungen. Einen höchst aktuellen Programmpunkt steuert Jörn Quitzau, Joh. Berenberg, Gossler & Co. bei. Er spricht über „Fragile Welt – stabiler Aufschwung! Passt das zusammen?“. Das Finanzplaner Forum Nord ist bei FPSB Deutschland mit sechs CPD-Credits registriert und bereits vollständig ausgebucht. DAS INVESTMENT wird über die Themen des Forums im Nachgang berichten. Für die nächste Veranstaltung in Deutschland – das 1. Finanzplaner Forum Südwest am 14. und 15. September 2015 in Stuttgart – sind hingegen noch Anmeldungen möglich. (mehr Informationen und Anmeldung hier