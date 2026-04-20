Das Bundesverfassungsgericht und die SPD setzen die Erbschaftsteuer unter Druck. Was Erben und Unternehmer jetzt tun sollten, erklärt Gastautor Alexander Schrenker.

„Das Erbe kommt zu einem Zeitpunkt, wo es am wenigsten gebraucht wird“

Kaum eine Steuer polarisiert die politische Debatte in Deutschland so nachhaltig wie die Erbschaftsteuer. Während Umverteilungsideologen auf der einen und Vermögensschützer auf der anderen Seite um die Deutungshoheit ringen, nähert sich eine Entscheidung, die die Nachfolgeplanung von Millionen Familien und Unternehmern grundlegend verändern könnte: Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob die geltenden Verschonungsregeln mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Ein Urteil, das ursprünglich für Ende 2025 erwartet wurde, dürfte unmittelbar bevorstehen.

Die Dimension ist erheblich: Bis zum Jahr 2030 werden in Deutschland Schätzungen zufolge jährlich bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Das geltende Recht gewährt dabei großzügige Freibeträge: Kinder können bis zu 400.000 Euro steuerfrei erben, Ehepartner bis zu 500.000 Euro. Das selbstgenutzte Familienheim bleibt unter bestimmten Voraussetzungen vollständig steuerfrei, sofern der Begünstigte die Immobilie mindestens zehn Jahre selbst bewohnt. Für Betriebsvermögen gelten weitreichende Verschonungsregelungen, die an den Fortbestand des Unternehmens und den Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft sind.

Genau diese Regelungen stehen nun im Fadenkreuz der Karlsruher Richter. Kritiker sehen darin eine systemische Überprivilegierung teils enormer Privatvermögen. Sollte das Gericht die bestehenden Normen kippen, wäre der Gesetzgeber verpflichtet, innerhalb einer Übergangsfrist eine verfassungskonforme Neuregelung zu schaffen. Dass die Erbschaftsteuer gänzlich entfiele, gilt angesichts ihrer fiskalpolitischen und symbolischen Bedeutung als ausgeschlossen.

Die SPD und das Ende der taktischen Schenkung

Parallel zur juristischen Prüfung hat die SPD ein Reformmodell in die Debatte eingebracht, das einen grundlegenden Systemwechsel vorsieht. Kernstück ist ein lebenslanger Gesamtfreibetrag von einer Million Euro – aufgeteilt in 900.000 Euro für innerfamiliäre Übertragungen und 100.000 Euro für Zuwendungen an nicht verwandte Personen. Die bislang alle zehn Jahre erneut nutzbaren Freibeträge entfielen damit ersatzlos.

Diese Neuregelung zielt unmittelbar auf jene Gestaltungsmodelle, mit denen wohlhabende Familien durch zeitlich gestaffelte Schenkungen bislang legal Steuern sparen konnten. Für Betriebsvermögen ist ein separater Freibetrag von fünf Millionen Euro vorgesehen; die verbleibende Steuerschuld soll über bis zu 20 Jahre gestreckt werden können, sofern Betrieb und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die konkreten Steuersätze ließ die Partei bislang offen.

Jenseits der SPD arbeiten Wirtschaftsinstitute wie das DIW und das ifo Institut an eigenen Reformszenarien. Die Bandbreite reicht von der Abschaffung einzelner Begünstigungen über vereinfachte Bewertungsverfahren bis zu einer Kombination aus höheren Freibeträgen und niedrigeren Steuersätzen. Einig ist man sich allenfalls darin, dass der Status quo kaum zu halten sein wird.

Familienunternehmer trifft es besonders hart

Für Familienunternehmer ist die Lage besonders heikel. Die geltende Lohnsummenregelung, die Steuerbefreiungen an den Erhalt der Belegschaft knüpft, gilt Praktikern als bürokratisch überfrachtet – und manchen Verfassungsrechtlern als zu weitgehend. Fällt sie weg oder wird sie erheblich verschärft, könnten Erben gezwungen sein, Unternehmensanteile zu verkaufen oder Fremdkapital aufzunehmen, um ihre Steuerlast zu bedienen. Die Substanz mancher Betriebe stünde damit zur Disposition.

Für die Vermögensstrukturierung ergeben sich daraus unmittelbare Konsequenzen. Steigende steuerliche Belastungen können insbesondere bei unternehmerisch geprägten Vermögen einen erhöhten Liquiditätsbedarf auslösen, der sich nicht immer aus laufenden Erträgen decken lässt. In der Folge könnten Verkäufe bislang langfristig gehaltener Beteiligungen oder Immobilien erforderlich werden – mit entsprechenden Auswirkungen auf Bewertung und Timing. Gleichzeitig dürfte die Bedeutung vorausschauender Strukturierungen über Holding-Modelle, Stiftungen oder gestaffelte Übertragungsstrategien weiter zunehmen. Ziel ist es, steuerliche Effekte zu glätten und Allokationsentscheidungen nicht unter Zeitdruck treffen zu müssen.

Sechs Fragen, die Erben jetzt stellen sollten

Die Geschichte steuerlicher Reformen lehrt: Wer abwartet, riskiert, von Stichtagsregelungen überrascht zu werden. Eine vorausschauende Nachfolgeplanung sollte daher jetzt folgende Fragen adressieren:

Freibeträge ausgeschöpft? Sind die geltenden Freibeträge – 400.000 Euro je Kind, 500.000 Euro für Ehepartner – in den vergangenen zehn Jahren bereits genutzt worden? Vor einer möglichen Umstellung auf einen lebenslangen Gesamtfreibetrag könnte eine Schenkung noch erhebliche Steuervorteile sichern.

Immobilien neu bewertet? Entsprechen die steuerlichen Ansätze für Immobilien noch dem tatsächlichen Verkehrswert? Bei deutlich gestiegenen Bodenrichtwerten kann ein Sachverständigengutachten die Bemessungsgrundlage spürbar senken.

Nießbrauch und Vorbehaltsrechte eingesetzt? Lassen sich Nießbrauch- und Vorbehaltsrechte nutzen, um Vermögen bereits jetzt zu übertragen, ohne Erträge und Kontrolle aufzugeben?

Lohnsummen-Check gemacht? (Für Unternehmer:) Erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen für die Verschonungsregelung – und wie würde sich deren Wegfall auf die Liquidität auswirken?

Güterstandsschaukel geprüft? Ist die sogenannte Güterstandsschaukel als Instrument geprüft worden, um steuerfreie Vermögensverschiebungen zwischen Ehepartnern zu ermöglichen?

Kaskadenschenkungen geplant? Sind Kaskadenschenkungen auf Kinder und Enkel strategisch angelegt, um die langfristige Erbschaftsteuerlast zu minimieren?

Entscheidende Monate für Generationen

Die Erbschaftsteuer steht Anfang 2026 an einem Wendepunkt. Ob die anstehenden Entscheidungen zu einer höheren Belastung großer Vermögen, zu Erleichterungen für den Mittelstand oder zu einem vollständigen Systemwechsel führen, lässt sich derzeit nicht mit Gewissheit sagen.

Sicher ist hingegen: Die kommenden Monate werden die Rahmenbedingungen für Generationen prägen. Familien, Immobilienbesitzer und Unternehmer sind gut beraten, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen – und rechtzeitig zu handeln.