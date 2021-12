Erdöl: Die kraftvollste Fossilie der Welt

Den ersten Nutzen für die klebrige Pampe aus der Erde fanden die Menschen beim Militär. So verwendeten arabische Krieger Öl schon vor Beginn der Zeitrechnung als Zunder für ihre Brandpfeile. Friedlichere Verwendungsformen waren das Einbalsamieren von Mumien und der Bau von Pyramiden. Die südamerikanischen Ureinwohner nutzten bereits eine frühe Form von Asphalt, um Straßen zu bauen. Eine völlig neue Dimension erreichte die Ölnachfrage im Jahr 1876. Damals ließ sich Nikolaus August Otto einen Motor patentieren, der erstmals ohne Dampf oder Tiere ein Vehikel antreiben konnte. Nicht zuletzt der Siegeszug des Ottomotors sorgte dafür, dass die Menschheit heute mit allen Mitteln versucht, dem Planeten seine Ölschätze zu entreißen. Auf 84,4 Millionen Barrel (159-Liter-Fässer) schätzt die Internationale Energieagentur (IEA) die tägliche Nachfrage in diesem Jahr. Das entspricht einer täglichen Fördermenge von 13,4 Milliarden Liter und damit gut 4,9 Billionen Litern im Jahr. Damit pumpt die Energiewirtschaft alle zehn Jahre den Bodensee aus Öl leer. Doch so kann es nicht ewig weitergehen. Lesen Sie hier weiter, was sich hinter der Peak-Oil-Theorie verbirgt. An dieser Stelle sei verraten: Nichts für Benzin-Junkies.