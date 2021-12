Erfahrungsbericht der Finanzberater Bierl Wenn die Patientenakte die Berufsunfähigkeitsversicherung gefährdet

Ein 18-Jähriger will eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, scheitert dabei aber fast an seiner Patientenakte. Die Versicherungsmakler Tobias und Stefan Bierl erklären anhand dieses Falls in ihrem Blog, warum die Prüfung der Gesundheitshistorie so wichtig ist.