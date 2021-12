Erfolgreicher Start des Nachhaltigkeits-Fonds Arabesque Systematic „Wir haben Energieaktien deutlich untergewichtet“

Für uns bedeutet Nachhaltigkeit dreierlei. Erstens, die Unternehmen dürfen nicht gegen die zehn Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Zweitens müssen sie in punkto ESG-Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu den besten 75 Prozent ihrer jeweiligen Branche gehören oder sich in diesen Bereichen kontinuierlich verbessern. Und drittens sollen die Unternehmen auch finanziell nachhaltig wirtschaften und unter anderem möglichst wenig Schulden haben.Nein. Vor allem der dritte Punkt führt jedoch zu wesentlichen Abweichungen von gängigen Vergleichsindizes. So sind die geringen Eigenkapitalquoten in der Finanzbranche ein Grund dafür, warum wir diesen Sektor deutlich untergewichten.Das von uns verwendete Computermodell berechnet die Cash-Quote täglich neu. In extremen Szenarien kann sie bis zu 100 Prozent betragen. Ein Beispiel ist die Korrektur im Oktober 2014. Hier lag die Barreserve in der Spitze bei 32 Prozent. Mit den steigenden Märkten hat sie sich anschließend bis Anfang März auf null Prozent reduziert. Aktuell liegt sie bei 6 Prozent.Die Selektion der Einzeltitel erfolgt mit Hilfe einer Portfoliooptimierung. Hierbei geben wir nur das Gesamtrisiko und die maximale Allokation pro Aktie vor, nämlich ein Prozent. In welche Länder oder Branchen der Fonds investiert, hängt innerhalb des Risikolimits lediglich davon ab, wo das Modell die besten Ertragschancen sieht. Hierbei spielen technische Faktoren wie Trendfolge oder Momentum eine große Rolle, aber auch rein fundamentale Daten wie Gewinnschätzungen.Vor allem auf die Aktienselektion. So haben wir über den gesamten Zeitraum Energieaktien deutlich untergewichtet. Das aktive Management der Cash-Quote hat zudem dazu beigetragen, die Volatilität zu begrenzen.Aktuell beträgt der US-Anteil knapp über 50 Prozent, europäische Aktien sind mit 15 Prozent vertreten. Auf Sektorenebene stellen die Gesundheitsbranche und der Einzelhandel mit 18 beziehungsweise 14 Prozent den größten Anteil. Der größte Unterschied zum MSCI World besteht weiter darin, dass Energietitel nach wie vor keine Rolle spielen.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an