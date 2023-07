Aktuell kaufbar Erfolgsfonds von Quantex temporär verfügbar

Seit November 2022 waren die verschiedenen Tranchen des Quantex Global Value für neue Anleger geschlossen. Anteile konnten seitdem nur noch in dem Umfang erworben werden, wie Anteile, die verkauft wurden, zurückgegeben wurden. Derzeit steht jedoch wieder ein größerer Anteilsbestand zum zur Verfügung. Der Erfolgsfonds ist vorbehaltlich der Verfügbarkeit bis zum 11. August 2023 zum Kauf freigeschaltet. Das geht aus einer Mitteilung der Fil-Fondsbank (FFB) hervor. Allerdings werden nur Aufträge für Einmalanlagen angenommen. Sparpläne sind nicht möglich.

Value-Stil: Aktien mit tiefen Bewertungen im Fokus des Fondsmanagers

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der globale Aktienfonds wird seit seiner Auflegung im Jahr 2008 von Peter Frech verwaltet. Den Schlüssel zur Outperformance sieht der studierte Psychologe neben einer disziplinierten Value-Strategie in der Vermeidung psychologischer Fallstricke. Dabei steht die Unternehmensanalyse im Mittelpunkt. Ganz im Sinne des Value-Stils werden Unternehmen mit tiefen Bewertungen gesucht. „Wir wollen nicht für großartige Zukunftsversprechen bezahlen. Mit einer Sicherheitsmarge zwischen dem bezahlten Preis und dem von uns errechneten fairen Wert einer Aktie schützen wir uns vor Fehleinschätzungen“, so Frech.

Oft landet er dann bei Werten, die der Markt nicht besonders mag, die aber gute Kennzahlen aufweisen. Aktuell sind das zum Beispiel Ölwerte, die derzeit 16 Prozent des gleich gewichteten Portfolios ausmachen, das in der Regel aus 30 bis 40 Aktien besteht. Während über Elektromobilität diskutiert werde, steige der Ölverbrauch weiter an, argumentiert Frech. Daher gebe es bei den Energieaktien eine deutliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Märkte und den tatsächlichen Zahlen. Zu den Top-Positionen zählen derzeit Shell, Petrobras und Woodside Energy.

Manager veräußert Aktien wegen Bedenken hinsichtlich Corporate Governance

Nachhaltigkeit wird wichtig, wenn es um gute Unternehmensführung geht. So trennte sich der Manager kürzlich von den Aktien der kasachischen Kazatomprom, einem der größten Uranproduzenten der Welt. Die langfristigen Aussichten für den Uranpreis seien zwar sehr gut, so Frech, da die Kernenergie außer in Deutschland weltweit ausgebaut werde, gleichzeitig aber gute neue Minenprojekte fehlten. Kazatomprom sei profitabel, habe eine gute Bilanz und zahle eine stattliche Dividende von 6,4 Prozent.

„Trotzdem verkaufen wir die Aktie aus Corporate-Governance-Gründen. Zwei CEOs in Folge sind aus Protest gegen neue Joint Ventures mit der russischen Rosatom zurückgetreten. Der Verwaltungsrat, der vom kasachischen Staatsfonds kontrolliert wird, hatte das Management bei den Deals übergangen. Nun hat der Vorsitzende Neil Longfellow seinen Rücktritt erklärt, allerdings nicht aus Protest, sondern im gegenseitigen Einvernehmen. Damit gehen so ziemlich alle Warnlampen in Sachen Corporate Governance und Interessen der Minderheitsaktionäre an. Im Zweifelsfall verkaufen wir lieber eine attraktive Aktie wie Kazatomprom, um potenziell sehr hohe Verluste zu vermeiden“, so Frech.

Der im August 2008 aufgelegte Fonds zählt langfristig zu den besten globalen Aktienfonds. In den vergangenen 15 Jahren erzielte Frech ein Plus von 571 Prozent, während der FWW-Sektor Aktienfonds All Cap Welt nur 172 Prozent zulegte.