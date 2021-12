Erfolgsquoten von bis zu 90 % 34f: In diesen Bundesländern meistern die meisten Berater die Sachkundeprüfung

Anmerkung: Die Daten wurden uns vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie von den einzelnen IHKs zur Verfügung gestellt. Drei Bundesländer fehlen in diesem Ranking. Für die IHK Bremen lagen keine Daten vor. In Mecklenburg-Vorpommern haben nicht alle IHKs die Daten geliefert: Laut den gelieferten Daten nahmen sechs Personen an der Prüfung teil - und alle haben bestanden. Auch bei der IHK Neubrandenburg ist die Bestehensquote von 100 Prozent nicht aussagekräftig, da dort 2015 gerade einmal drei Personen die Prüfung absolvierten.