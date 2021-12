Ergänzung zum CSS.privat ambulant CSS mit zwei neuen Zahnbausteinen

Der Baustein Zahnersatz ideal sichert – wie der Name schon sagt – Zahnersatz-Leistungen ab. Die CSS bezahlt 100 Prozent des erstattungsfähigen Rechnungsbetrags, wenn es sich um „normalen“ Zahnersatz handelt. Für Hochwertigeres wie Kronen, Brücken, Inlays, Implantate & Co. gibt es mindestens 80 Prozent. 90 Prozent sind es, wenn der Versicherte nachweisen kann, dass er regelmäßig bei der Vorsorge war.Bei Zahngesundheit ideal übernimmt die CSS Leistungen im Bereich Zahnbehandlung. Die Kosten für Parodontal- und Wurzelbehandlungen, hochwertige Kunststofffüllungen und Aufbiss-Schienen erstattet der Versicherer zu 100 Prozent. Für die professionelle Zahnreinigung gibt es bis zu 100 Euro pro Sitzung und maximal 200 Euro im Kalenderjahr.Bei Kindern und Jugendlichen sind auch kieferorthopädische Maßnahmen mit 80 Prozent versichert. Bei KIG 1-2 werden maximal 2.000 Euro je behandeltem Kiefer erstattet. Bei KIG 3-5 erstattet die CSS für Leistungen, die nicht von der Gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden, maximal 600 Euro je behandeltem Kiefer.In beiden Tarifbausteinen hat die CSS die marktüblichen Leistungsbegrenzungen in den ersten Versicherungsjahren eingeführt. Pro Baustein betragen diese im ersten Jahr ab Versicherungsbeginn 500 Euro und erhöhen sich um 500 Euro pro Jahr. Die Leistungsbegrenzungen entfallen bei Unfall und nach Ablauf des fünften Jahres.Beide Bausteine sind Bestandteil des Tarifs CSS.privat ambulant. Sie sind ohne Altersrückstellungen kalkuliert. Der Versicherungsnehmer kann sie um weitere Bausteine zur ambulanten Vorsorge ergänzen und so das Versicherungspaket schnüren, das am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Auch der Schadenfreiheitsrabatt bleibt erhalten: Nimmt der Versicherte keine Leistung in Anspruch, erhält er einen Rabatt auf seinen Beitrag.