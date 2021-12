Redaktion 01.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Ergo-Chef im Interview „Durch Lebensversicherungen hat niemand Geld verloren“

„Versicherungen haben ein Image-Problem“, sagt Ergo-Chef Torsten Oletzky. Den Skandal um amouröse Budapest-Reisen seiner Mitarbeiter nennt er „unsäglich“. Wie Ergo an ihrem Ruf arbeitet, was eine Bruttobeitrags-Garantie bringt, wo es neue Anlagemöglichkeiten gibt und wieso durch Lebensversicherungen noch niemand Geld verloren hat, erklärt Oletzky in einem Interview.