Die in zwei Dutzend Ländern vertretene Versicherungsgruppe Ergo wagt den Schritt ins Metaverse: Gemeinsam mit dem deutschen Technologieunternehmen Demodern bringen die Düsseldorfer jetzt die nach Firmenangaben „erste virtuelle Beratungs-App mit Live-Dialog-Funktion für Versicherungen“ auf den Markt. Mit „Ergo VR Experience“ sei es Kunden „erstmals möglich, virtuell in ein Versicherungs-Szenario einzutauchen und zu diesem in Echtzeit beraten zu werden“. Hierfür treffen sich Interessierte mittels Virtual-Reality-Brille plus Kopfhörer und Mikrofon mit einem Ergo-Berater, der sie durch eine thematisch passende Umgebung führt.

Video zur ERGO VR Experience: Ein digitaler Avatar ergänzt Beratungen durch Versicherungsvertreter. Quelle: ERGO Innovation Lab auf YouTube

Beim Prototypen der App handelt es sich um eine dreiminsionale Bergwelt, anhand derer die Kunden zum thema Reisekrankenversicherung beraten werden. Sie bekommen hierfür die potenziellen Risiken einer Bergwanderung erläutert und dargestellt. Darüber hinaus können sie im Gespräch weitere Fragen zu den Versicherungsprodukten stellen. Den Download-Link zu der von Demodern entwickelten App im Meta Quest Store erhalten Interessierte nach erfolgreicher Terminbuchung. Diese ist ab sofort kostenfrei auf der Ergo-Homepage buchbar. Für das Beratungsgespräch wird eine eigene Virtual-Reality-Brille von Meta benötigt.

„Mit der Ergo VR Experience ist es uns erstmals gelungen, Versicherungsprodukte immersiv erlebbar zu machen. Was bisher eher abstrakt und theoretisch war, wird nun anschaulich, verständlicher und erfahrbar”, sagt der zuständige Manager Mark Klein. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Form des virtuellen Austauschs einen echten Mehrwert für unsere Kunden und unsere Vertriebspartner bietet und eine tolle Ergänzung zur klassischen Beratung darstellt. Zudem ist dies für uns ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Metaverse“, so der Digital-Chef der Ergo Group und Vorstandsvorsitzender bei Ergo Digital Ventures weiter.

Für den Düsseldorfer Konzern sei die neue App ein weiterer Baustein seiner sogenannten Omnichannel-Strategie. Die Anwendung ziele langfristig darauf ab, einen „neuen und innovativen Beratungsservice“ zu etablieren. Bei positiver Resonanz der Anwender soll sie deshalb auch künftig den Vermittler-Agenturen der Ergo zur Verfügung stehen, die diese ergänzend zu ihrer klassischen Beratung anbieten könnten. Neben dem bisher verfügbaren Bergszenario sind bereits weitere Szenen geplant, beispielsweise für Städtereisen, Skiferien oder Strandurlaube. Darüber hinaus soll die App schrittweise um weitere Produkte wie Reiserücktritt- oder Gepäckversicherungen erweitert werden.