Der Versicherer Ergo verliert zum Jahresende seinen Digitalvorstand. Ins Führungsgremium rückt ein Manager aus den USA, für den der Konzern eigens ein neues Ressort geschaffen hat.

Ergo-Hauptverwaltung in Düsseldorf: Der Versicherer verliert zum Jahresende seinen Digitalvorstand und holt einen US-Manager als KI-Vorstand ins Führungsgremium.

Mark Klein, Digitalvorstand (Chief Digital Officer, CDO) der Ergo Group, verlässt das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch. Das teilt der Versicherer mit.

Klein kam 2016 zu Ergo und leitete zunächst die damalige Tochter Ergo Digital Ventures, in der der Konzern seine Digitalisierungsaktivitäten gebündelt hatte. Seit Januar 2024 gehört er dem Vorstand der Ergo Group an. Dort ist er für die strategischen Digitalisierungsinitiativen, das Gruppenmarketing und die globalen Partnerschaften zuständig. Vor seiner Zeit bei Ergo arbeitete Klein in der Telekommunikationsbranche, unter anderem bei T-Mobile Netherlands, der Deutschen Telekom und Vodafone.

Goldstein übernimmt neues KI-Ressort

Zum 1. Oktober 2026 zieht Guy Goldstein in den Vorstand der Ergo Group ein. Er übernimmt dort die neu geschaffene Position des KI-Vorstands (Chief Artificial Intelligence Officer, CAIO) und verantwortet die Einführung von Künstlicher Intelligenz in der gesamten Gruppe. Laut Ergo-Chef Markus Rieß will der Konzern KI „entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette und in allen Märkten“ einsetzen.

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Goldstein bleibt zugleich Chef von Ergo Next in den USA. Er hat den Schaden- und Unfallversicherer, der sich auf Kleinunternehmer spezialisiert, 2016 in Palo Alto mitgegründet, damals noch unter dem Namen Next Insurance. Munich Re und Ergo waren bereits seit 2017 an dem Unternehmen beteiligt. Im März 2025 vereinbarte Munich Re die vollständige Übernahme bei einer Bewertung von 2,6 Milliarden US-Dollar, seit dem Abschluss der Transaktion gehört Ergo Next vollständig zu Ergo.